„Richtig krass“, ruft die zehnjährige Lena. „Zum ersten Mal sehe ich die Stadt von oben.“ Gerade zieht das Olympiastadion an ihr und ihrer Mutter Katrin Krüger vorbei; der Blick fällt als nächstes auf das Werksgelände von BMW. Höhenangst habe sie keine, sie kenne das von der Sommerrodelbahn, erzählt Lena, kurz bevor die Fröttmaninger Arena am Horizont auftaucht.

Die beiden Münchnerinnen stehen auf einem Metallpodest auf dem Dach einer Gondel, die gemütlich rotierend im Olympiapark hoch und runter fährt. „Skylift“ – auf Deutsch „Himmelsaufzug“ – heißt der mobile Aussichtsturm, der seit Samstag vor dem ehemaligen Eisstadion steht. Er soll ein Ersatz sein für den Olympiaturm nebenan, von dessen Aussichtsplattform auf 190 Metern Höhe Besucher sonst über die Stadt schauen. Der Turm ist wegen Sanierung geschlossen, voraussichtlich bis Anfang 2027.

Lena mit ihrer Mutter Katrin Krüger auf einer Gondel des neuen „Skylift“ im Olympiapark. (Foto: Stephan Rumpf)

Deshalb hat der Park ein Ersatzangebot ausgeschrieben. „Wir wollten mindestens 60 Meter Höhe“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Olympiapark-Gesellschaft Nils Hoch. „Damit man über den Olympiaberg schauen kann.“

Mit einer Aussicht aus 70 Metern Höhe setzte sich dann der „Skylift“ von Timo Kollmann gegen ein Riesenrad durch. Der Betreiber des Fahrgeschäfts ist Mitglied einer Schaustellerfamilie. „Schon als Kind war ich mit meinem Opa auf dem Sommerfest hier“, erzählt Kollmann. Mit seinem Autoscooter steht er heute selbst im Sommer im Olympiapark und auch auf der Wiesn. Immer auf der Suche nach den neuesten Fahrgeschäften kam er zu seinem „Skylift“. „Riesenräder gibt’s halt schon. Und so was noch nicht.“

Lena und Katrin Krüger hatten von der neuen Attraktion gelesen und wollten die Fahrt unbedingt noch in den Sommerferien mitnehmen, sagt die Mutter, während hinter Frauenkirche und Theresienwiese die Alpen aufzacken. Das Besondere am „Skylift“: Die Gondeln drehen sich die ganze Fahrt über um die eigene Achse. Wer gerne draußen ist, kann – wie Lena und Katrin Krüger – auf dem Dach mitfahren.

Durch Fensterchen im Boden der Gondel schauen Besucher ohne Höhenangst gen Erde. Nach rund sieben Minuten ist eine Fahrt vorbei, im „höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt“, wie Betreiber Kollmann sagt. Innerhalb von drei Tagen kann er den Turm aus sechs Lastern ausladen und aufbauen.

Heinz Bischof fuhr am Dienstag gleich zweimal. Als er nach dem ersten Mal sicher unten ankam, traute sich auch seine Ehefrau Erika in die Gondel. (Foto: Stephan Rumpf)

„Wenn wir dein Planschbecken abbauen, könnte er bei uns in den Garten“, sagt Katrin Krüger beim Runterfahren zu ihrer Tochter. Da müssten sie sich allerdings gedulden: Der Vertrag zwischen Kollmann und dem Olympiapark läuft so lange, wie die Sanierung des Turms dauert. Der Park hofft damit auf rund 200 000 Besucher im Jahr, sagt Vize-Geschäftsführer Hoch. Beim Olympiaturm seien es jährlich 500 000 Besucher gewesen. Die Gäste an diesem Dienstag vermissen den Olympiaturm nicht. „Ach, da war ich lange nicht oben“, sagt eine Besucherin. Die drehende Alternative sei eben „mal was anderes“.

Die Investition für den mehrere Millionen Euro teuren „Skylift“ übernimmt Betreiber Kollmann, der Park stellt den Stellplatz zur Verfügung und erhält im Gegegenzug eine Umsatzbeteiligung. Die Fahrt in der Gondel kostet zehn Euro, Kinder unter 1,30 Metern fahren gratis, Rentner zahlen sieben Euro. Die Fahrt auf dem Metallpodest auf dem Dach der Gondel kostet 15 Euro, hier gibt es keinen Rabatt. Noch können Besucher auch nur in bar bezahlen, bald sollen die Tickets auch online erhältlich sein.

Eine Klausel ist da allerdings noch im Vertrag: Für die Wiesn darf Kollmann den Turm abbauen. Zwischen 7. September und 13. Oktober ist im Olympiapark deshalb „Skylift“-Pause. Danach ist der Turm aber das ganze Jahr über in Betrieb, immer zwischen 11 und 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen schon ab 10 Uhr.

Was sich Kollmann für die Zeit im Olympiapark erhofft? „Gutes Wetter und lachende Kinder“, sagt er. Am Dienstagvormittag haut beides hin: Die Sonne scheint und Lena hopst fröhlich den Ausstieg hinunter.