Ein Schwan ist im Olympiapark gegen ein Brückengeländer geflogen und schwer verletzt liegen geblieben. Ersthelfer wählten daraufhin am Sonntagnachmittag den Notruf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte fingen den jungen Höckerschwan ein und sicherten ihn. Weil die Vogelauffangstation den Angaben zufolge keine weiteren Tiere aufnehmen und behandeln konnte, wurde die Tierrettung kontaktiert.

Eine Tierärztin habe wegen der geschilderten Verletzungen dringenden Behandlungsbedarf gesehen. In der Fahrzeughalle einer Feuerwache wurde das stark blutende Tier untersucht, versorgt und anschließend in stabilisiertem Zustand zur Genesung in ein Tierheim gebracht.