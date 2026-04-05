Erst Schneebälle, dann Ostereier: Ein Social-Media-Nutzer hat zur angeblich größten Ostereiersuche Deutschlands im Münchner Olympiapark aufgerufen – ob der Anspruch hält, ist allerdings offen. Der Olympiapark nannte das Event deutlich bescheidener die größte Ostereiersuche Münchens.

Die Aktion war eingebettet in ein Osterfest rund um den Olympiaturm mit Clownshows, Bastelstationen und einem Märchenzelt. Auch anderswo in Bayern und in anderen Bundesländern warben Veranstalter mit Ostereiersuchen. Etwa im Tierpark Hellbrunn konnten die Besucher an den Ostertagen für ein Gewinnspiel Holzsilhouetten von Ostereiern, Osterhasen und Osterküken entdecken, die in bestimmten Tieranlagen versteckt waren.

Im Olympiapark sollten dem Aufruf des Organisators Daniel Tonnar Leyva auf Instagram zufolge tausend von einem Online-Supermarkt gesponserte Pappeier versteckt werden, die dann bei ebendiesem Supermarkt und vor Ort gegen Schokolade eingetauscht werden konnten.

Als Nächstes könnte sich der Organisator der Schneeball und Ostereiergaudi für den Sommer Deutschland größte Wasserschlacht vorstellen, sagt er auf Anfrage. Allerdings will er das Event dann vorab beim Kreisverwaltungsreferat anmelden. Das hatte er bei der Schneeballschlacht verpasst, zu der er vor einigen Wochen auch starken Schneefällen vor der Alten Pinakothek aufgerufen hatte. Hunderte waren dem Aufruf gefolgt.