Auf dem Hügel unweit des Tollwood-Geländes im Münchner Olympiapark zieht sich eine dunkle Spur über die Wiese. Offensichtlich verursacht von einer Maschine, die den Rasen just an dieser Stelle in einem schmalen Streifen umgepflügt hat. Und dabei womöglich mehrere Eingänge von Kaninchenbauten geschlossen hat. „Schauen Sie“, sagt Ugur Can und deutet auf mehrere zugeschüttete Löcher im Boden, „alle Eingänge sind zu, sogar Steine wurden dort eingefüllt, wo normalerweise nur Sand ist. Wer macht so was?“

Womöglich seien Jungtiere, die sich in den Nestern befunden hätten, „lebendig begraben“ worden, meint der Münchner. „Die Kaninchen sind doch gerade im Herbst dringend auf ihre Baue angewiesen, um zu überleben.“

Auch andere Passanten seien schockiert. Can geht jeden Morgen mit seinem Hund im Olympiapark spazieren und trifft dort andere Hundebesitzer. Man kennt sich – und alle erfreuten sich an den quirligen Tierchen. Viele Videos hat Can im Sommer gedreht, von Kaninchen, die friedlich vor ihrem Bau sitzen oder ungestört über die Wiese hoppeln. Der Park und seine Tierwelt seien ihm über die Jahre „sehr ans Herz gewachsen“, sagt der Münchner. Doch seit Tagen habe er keines der putzigen Häschen mehr gesehen.

Can vermutet bei der Aktion im Olympiapark einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz oder das Bundesnaturschutzgesetz. Letzteres verbietet, „wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten zu verletzen oder zu töten sowie ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen, zu zerstören oder zu beeinträchtigen“.

Hundebesitzer Ugur Can sorgt sich wegen der Kaninchen im Olympiapark. Foto: Stephan Rumpf

Doch anders als ihr Verwandter, der Feldhase, vermehren sich Kaninchen sehr schnell und in hoher Zahl und stehen deshalb auch nicht unter besonderem Schutz. Sie dürfen nach Paragraph 19 des Bayerischen Jagdgesetzes ganzjährig gejagt werden.

Und gerade in den öffentlichen Parks der Stadt entwickeln die Tiere oft große Kolonien. Sie finden dort mehr Lebensraum als auf dem Land, wo ihnen die intensive Agrarwirtschaft das Leben schwer macht. Im Gegensatz zum scheuen Feldhasen, der ein Einzelgänger ist und nur in Erdmulden schläft, legen Kaninchen mit ihren Großfamilien weitläufige, unterirdische Baue an, so der Biologe Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung München. Die Gänge können bis zu drei Meter tief und bis zu 50 Meter lang sein.

Die Paarungszeit der Kaninchen liege eher zwischen Frühjahr und Herbst, könne sich aber durch den Klimawandel bis in den Winter verlängern, erklärt Unsöld. Die Tragzeit dauere einen Monat, die Tiere hätten bis zu sieben Würfe pro Jahr. Es könnten sich also derzeit auch Junge in den Bauten befinden. Diese würden in einer sogenannten Setzröhre aufgezogen. Die Mutter könne sich aber auch unterirdisch zu ihren Jungen durchgraben, wenn der Eingang der Röhre versperrt sei.

Wenige Tage nach der Aktion haben die Kaninchen bereits neue Löcher gegraben. Foto: Martina Scherf

Im Olympiapark gebe es eine „extrem hohe Population“, teilt die zuständige Gartenbauabteilung des Baureferats der Stadt auf Nachfrage mit – und gibt zu, dass die Löcher bewusst zugeschüttet wurden. Die vielen Erdlöcher der Kaninchen erschwerten die regelmäßige Pflege der großenteils intensiv genutzten Grünflächen „erheblich“. Dabei gehe es auch um die Verkehrssicherheit. Deshalb, so eine Sprecherin des Baureferats, seien „einzelne Erdöffnungen eingeebnet“ worden. „Kaninchenbaue bestehen in der Regel aus verzweigten Gänge-Systemen mit mehreren Ein- und Ausgängen. Dies ermöglicht trotz Einebnung einzelner Ausgänge Belüftung und Zugänglichkeit für die Tiere. Nester wurden bei den Arbeiten nicht entdeckt“, so eine Sprecherin des Baureferats. Auch seien vorerst keine weiteren Maßnahmen geplant.

Ugur Can zweifelt am Sinn dieser Aktion. Er schätze die Naturschutzgesetze in Deutschland sehr. „Ich bin Hobbyangler, und wenn ich einen Fisch fange und nicht gleich töte, oder wenn ich einen fange, der noch nicht ausgewachsen ist, dann bezahle ich ein paar Tausend Euro Strafe. Das ist gut so.“ Auch verstehe er, dass das Baureferat sich um Verkehrssicherheit kümmern oder Bäume vor Wildverbiss schützen müsse.

„Aber die Kaninchen haben hier niemanden gestört, ihre Bauten niemanden gefährdet.“ Auch hätten die Langohren im Olympiapark natürliche Feinde wie Füchse oder Greifvögel, „das ist ein funktionierendes Ökosystem. Und wenn sie jetzt neue Löcher graben müssen, was hat die Aktion dann gebracht?“, fragt der Tierfreund.