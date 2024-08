Neulich gab es im Bayerischen Fernsehen eine Dokumentation über die Fußball-WM. In deren Verlauf musste der Maier Sepp im Olympiastadion den Weg von den Kabinen bis zum Rasen gehen und beschwerte sich sogleich: „Des is so weit, da bisd ja scho müd, bisd aufm Platz bist.“ Die Länge des Anmarsches vom U-Bahnhalt Olympiazentrum zum Coubertinplatz ist ähnlich anstrengend – auch wenn Google behauptet, es sei nur knapp ein Kilometer. An einem August-Samstag bei 30 Grad und brennender Sonne also kein Wunder, dass die meisten Besucher des Olympiapark -Sommerfestivals einigermaßen erschöpft und durchgeschwitzt dort ankommen.

Seit dem 9. August war das Sommerfestival angerichtet, am Sonntag ist es nach 17 Tagen zu Ende gegangen. An den Wochenenden gab es neben dem normalen Festbetrieb Schwerpunkt-Themen, so als erstes „Bayern & Kultur“ mit dem herausragenden Höhepunkt, dem „Dackel Day“, weil München und Olympia und Dackel... – schon klar. Am zweiten Wochenende lag der Fokus auf „Selfmade & Kunsthandwerk“ und am dritten schließlich auf „Body & Mind“, unter anderem mit „Sunset Yoga beim Workout|side powered by Blackroll“, was immer das auch bedeuten mag.

Detailansicht öffnen Faszien-Yoga und Meditation (Foto: Stephan Rumpf)

Wer am Samstag die leichte Steigung vor dem Ziel hinaufschwitzt, der sieht als erstes ein Arrangement, an dem man, so sagen es die Plakate, seine Skills showen kann, also zeigen, was man so drauf hat. Dazu gehört eine Installation, die auch gut zum Bayern-Wochenende gepasst hätte, nämlich das Stapeln von Biertragln, während der Stapler oben auf dem immer höher werdenden Turm zu balancieren hat. Das geht aber im Moment gerade nicht, weil das Sicherungsseil sich irgendwie verhakt hat.

Ein paar Meter weiter kann, wer mag, auf einer kleinen Tanzfläche einen Tango schieben. Dann geht es aber auch schon los mit dem eigentlichen Volksfest: Schießbuden, Kinderkarussell, Büchsenwerfen. Ein Stand bietet „Tüten angeln“ an, was aber nichts mit der Cannabis-Freigabe zu tun hat. Ganz hinten gibt’s dann Volksfest-Vergnügen für Erwachsene: ein Riesenrad, so ein Runterfall-Ding, ein Highspeed-Karussell – das ganze „sadistische Instrumentarium“, wie der Burgschauspieler Otto Schenk das nannte.

Detailansicht öffnen Den Tiger will ich haben: am Schießstand. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Abendstimmung unterm Riesenrad (Foto: IMAGO/STL)

Auf dem Weg dorthin kommt der Besucher an zahlreichen Foodtrucks vorbei, die ja am Ende auch nichts anderes sind als Imbissbuden mit eigenem Antrieb. Es gibt dort alle Varianten der bestecklosen Heißmahlzeit, Bratwurst, Burger, Flammkuchen et cetera. Am Ende wird es dann doch eine Currywurst nebst einer Apfelschorle für pikante 13 Euro.

Zum Abschluss ist die Olympiapark GmbH zufrieden mit ihrem Sommerfestival: „Das abwechslungsreiche Ferienprogramm kam an und wurde besonders von Familien intensiv genutzt“, teilt Geschäftsführerin Marion Schöne mit. „Unser Konzept, bekannte und liebgewonnene Sommerfestival-Attraktionen mit neuen Angeboten zu kombinieren, ist erneut aufgegangen.“ Am Freitag sprach das Unternehmen von 300 000 Besuchern – 50 000 weniger als im vergangenen Jahr, was sich aber dadurch erklärt, dass das Festival 2023 eine Woche länger gedauert hat. Die drei Konzerte von Coldplay im Olympiastadion hatten positive Auswirkungen auf das Festival – in der Olympiapark-Formulierung: Sie haben die Besucherzahl befruchtet.

Detailansicht öffnen Im Theatron gab es mehr als 40 Konzerte, bei meist bestem Wetter. Aber selbst wenn es geschüttet hat, blieben die Zuhörer standhaft - und tanzten. (Foto: IMAGO/STL Studio Liebhart)

Was dem einen seine Nachtigall, ist dem anderen seine Eule: Der Theatron Musiksommer fühlt sich durch Coldplay nicht unbedingt zum Guten beeinflusst. „Schwierig war der Massenansturm auf den Olympiaberg und das gesamte Gelände“, teilt Antonio Seidemann mit, einer der Organisatoren. Und gelegentlich habe es einige Klänge von Coldplay herübergeweht.

Der Musiksommer lief parallel zum Sommerfestival, begann nur einen Tag früher. Mehr als 40 Auftritte fanden in dieser Zeit statt. Seidemann hebt besonders die Power-Bläser von Monobo Son hervor und das Set von Muddy What, als sich das Publikum auch durch einen Starkregen nicht vom Tanzen abhalten ließ. 19 000 bis 20 000 Besucher werden am Ende zur Theatron-Muschel im Olympiasee gekommen sein, schätzt der Veranstalter. Auch hier schlägt zu Buche, dass das Fest wegen der Fußball-EM und anderer Veranstaltungen eine Woche kürzer war als sonst.

Nun wird abgebaut, die Fahrgeschäfte, die Imbissbuden, die Bühnen, die Kistenstapel-Arrangements. Das Wetter hat es großteils gut gemeint mit Sommerfestival und Musiksommer – auch wenn es dem einen oder anderen zumindest beim Anmarsch zu heiß war. Immer noch besser aber als im vergangenen Jahr, als Regen oftmals Veranstaltern und Besuchern einen Strich durch die Rechnung machte. Im kommenden Jahr gibt’s eine neue Auflage. Dass bis dahin der U-Bahnhof näher an den Coubertinplatz verlegt wird, ist nicht zu erwarten.