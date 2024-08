Das Sommerfest im Olympiapark ist am Wochenende zum Schauplatz mehrerer Einbrüche geworden. Am Freitag versuchten zwei Unbekannte, in das Zelt eines Verkaufswagens einzudringen. Sie wurden jedoch vom Inhaber überrascht und flüchteten.

In der darauffolgenden Nacht zwischen 23.30 und 10 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in sieben Verkaufsstände ein – sie schnitten Zeltplanen durch und hebelten Holztüren auf. In drei Buden wurden sie fündig und stahlen Bargeld und Waren – Schmuck und Kinderkleidung – im Wert von insgesamt mehreren Hundert Euro. Der Schaden an den Ständen beläuft sich noch einmal auf den gleichen Betrag.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum rund um den Coubertinplatz und den Spiridon-Louis-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben.