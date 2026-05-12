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Politik in MünchenOlympiapark-Chefin muss gehen – für diesen CSU-Mann

Lesezeit: 3 Min.

Weltweit bekannt: der Münchner Olympiapark.
Weltweit bekannt: der Münchner Olympiapark. Sascha Janne/Imago

OB-Kandidat Clemens Baumgärtner soll Leiter des Olympiaparks werden. Seine überraschende Berufung stößt bei einem Koalitionspartner auf Kritik.

Von Sebastian Krass

Was wird aus Clemens Baumgärtner? Das war eine Frage, die in den vergangenen Wochen immer wieder auftauchte im Rathaus. Dass der Oberbürgermeister-Kandidat der CSU nach der verlorenen Kommunalwahl einfach sechs Jahre einer von 19 ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten seiner Partei bleiben würde, das glaubte niemand.

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