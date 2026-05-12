Was wird aus Clemens Baumgärtner? Das war eine Frage, die in den vergangenen Wochen immer wieder auftauchte im Rathaus. Dass der Oberbürgermeister-Kandidat der CSU nach der verlorenen Kommunalwahl einfach sechs Jahre einer von 19 ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten seiner Partei bleiben würde, das glaubte niemand.