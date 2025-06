Die Feuerwehr hat eine Fuchsfamilie aus dem Bereich der Lüftungsanlage der Olympiahalle geholt, wo die Tiere es sich gemütlich gemacht hatten. Wie die Feuerwehr am Montagnachmittag mitteilte, hatten Mitarbeitende im Keller der Halle „ungewöhnliche Symphonien“ gehört.

Ein Rundgang ergab, dass sich in der Lüftungsanlage, die mit der Halle verbunden ist, eine Füchsin mit ihren drei Jungen niedergelassen hatte. Nachdem die ersten Fangversuche am Sonntag erfolglos geblieben waren, riefen die Mitarbeiter die Feuerwehr.

Die Füchse wurden im Bereich der Lüftungsanlage der Halle gefunden. (Foto: Feuerwehr München)

Diese rückte unter anderem mit diversen Tierfangkisten an. Die Jungtiere ließen sich noch problemlos einfangen, die Mutter jedoch verkroch sich tiefer im Lüftungsschacht.

Unter Zuhilfenahme eines Besenstiels konnte dann auch sie aus ihrem Versteck geholt werden, „sanft“, wie die Feuerwehr betont. In Absprache mit einem Stadtjäger wurden die vier Füchse wieder in die Freiheit entlassen – in einen „deutlich besser geeigneten Lebensraum“ im Stadtgebiet, wie die Feuerwehr sagt.