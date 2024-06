Von Michael Zirnstein

Eine Weltpremiere hatten die Ehrlich Brothers versprochen. Und das sollte es auch sein, wenn man ein ganzes Schwadron an Fernsehkameras in der Olympiahalle ausschwärmen lässt. Ein „Zaubersturm“ sollte entfesselt werden. So heißt diese einmalige TV-Show, die allerdings von Freitag bis Sonntag gleich vier Mal in München durchexerziert wird, um das Beste daraus für die alljährliche RTL-Sendung der Magier-Brüder in die Fernsehkästen zu zaubern. Da brauchte es fürs große Finale eine nie dagewesene Sensation, explosiv und gewaltig: „Hammer!“, wie Chris Ehrlich dann mit entzückter Fistelstimme stets zu sagen pflegt (das großspurige Gehabe gehört zum Handwerk eines jeden Illusionisten).