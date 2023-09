"Was reimt sich auf München?"

Cro in der Olympiahalle

Rapper Cro spielt in der ausverkauften Olympiahalle München.

Cro war mal der bekannteste Panda der Nation. Bei dem Konzert in München trägt der Rapper eine andere Maske - singt aber noch die gleichen Lieder.

Von Stefanie Witterauf

Es knallt, es raucht, da ist Feuer. Cro springt mit Anzug in neon-orange glänzend auf die Bühne, weiße Turnschuhe und natürlich mit Maske. Die ist immerhin sein Markenzeichen. Eine große 11:11 ragt auf seinem Rücken. Es ist der Anfang vom Ende, denn das Konzert in der Olympiahalle in München ist der Abschluss seiner "11:11 Tour 2023".