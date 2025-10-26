Ein klares Ja bei einer Rekordbeteiligung: Die Initiatoren einer Münchner Olympiabewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 konnten am Sonntag einen großen Erfolg erzielen. Das vom Münchner Stadtrat initiierte Ratsbegehren fand eine Zustimmung von mehr als 60 Prozent und brachte so viele Menschen zur Abstimmung wie zuvor kein anderer Bürgerentscheid in der Stadt.

Um 19.17 Uhr trat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Kreisverwaltungsreferat (KVR) im blauen Kapuzenpulli vor die Mikrofone. „München hat gewählt. München hat abgestimmt. München hat klar mit Ja gestimmt“, verkündete er. In allen bis dahin ausgezählten Wahlbezirken lagen die Befürworter klar vorn.

Kurz nach 19 Uhr verkündete Oberbürgermeister Dieter Reiter das Ja der Münchner zu Olympia. (Foto: Robert Haas)

„Keinen statistischen Ausreißer“ nahm Reiter wahr, dem die Genugtuung über das Votum in seinem Sinne deutlich anzumerken war. Die „ganzen Unkenrufe und an den Haaren herbeigezogenen Argumente“ der Olympia-Gegner hätten nicht verfangen. Auch manche Medien hätten mit einer sehr kritischen Berichterstattung versucht, „aus dem einen Haar in der Suppe ein ganzes Haarbüschel zu machen“. Die Bürgerinnen und Bürger hätten sich aber eine eigene Meinung gebildet.

1,1 Millionen Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen. Die Briefwahlunterlagen waren den Wahlberechtigten unaufgefordert zugesandt worden. Dies dürfte der Hauptgrund für die auffallend gute Beteiligung gewesen sein. 33,7 Prozent derjenigen, die ihre Stimme abgaben, taten dies per Post. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei rund 40 Prozent: ein Rekord für München bei einem Bürgerentscheid. Der vorherige Bestwert (37,5 Prozent) stammte aus dem Jahr 2001, als es um die Frage ging, ob in Fröttmaning am nördlichen Stadtrand ein neues Fußballstadion entstehen sollte – für den FC Bayern und damals auch noch für den TSV 1860 München.

Dass die Olympia-Frage mehr als 400 000 Menschen bewegte, gibt Reiter „ein gutes Gefühl“: „Dass wir Politik für die Mehrheit machen.“ Mit einem „sicheren Gefühl“ gehe München nun in den weiteren Bewerbungsprozess. Nach Hamburg, Berlin und Düsseldorf gewandt entbot er – wenig verklausuliert – den Rat, die eigenen Olympia-Ambitionen zu überdenken.

Das Ergebnis sei ein „sehr großer Denkanstoß für die Mitbewerberinnen und -bewerber“, findet Reiter: „Es wird sehr interessant zu sehen, was dort in den nächsten Tagen passiert.“ Und weiter: „Das ist ein guter Tag für München.“

Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr haben beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ebenfalls Konzepte eingereicht, wie sie sich Sommerspiele vorstellen können. Bürgerentscheide hat es dort noch nicht gegeben. In Hamburg und in Nordrhein-Westfalen sind für Frühjahr 2026 welche geplant. In Berlin bräuchte es 20 000 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu starten.

Der DOSB will im Herbst 2026 entscheiden, welchen deutschen Bewerber er dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorschlägt. Aktuell sind die Sommerspiele bis 2032 vergeben; 2028 brennt das olympische Feuer in Los Angeles, danach steigen sie in Brisbane/Australien.

Wie groß die Chancen einer deutschen Bewerbung wirklich sind? Diese Frage rückte am Sonntagabend in den Hintergrund. Die Unterstützer kosteten den Moment aus. Jörg Ammon, der Chef des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), sprach von einem „Traumergebnis“.

Jubel bei den Olympiabefürwortern um Ministerpräsident Markus Söder im Haus des Sports. (Foto: Catherina Hess)

Der BLSV hatte zur Party in sein Haus des Sports am Georg-Brauchle-Ring geladen, wo er eine „Arena“ aufgebaut hatte: In einem großen Saal standen festlich dekorierte Stehtische bereit – und gekühlter Prosecco. Hier freuten sich die ehemalige Skirennläuferin Hilde Gerg und der dreifache Olympia-Teilnehmer Sideris Tasiadis, der eine olympische Bronze- und eine Silber-Medaille im Einer-Canadier daheim hat.

Kurz vor 20 Uhr trat auch derjenige in die Arena, der seit der Präsentation des Olympia-Konzepts im Mai besonders eifrig für das Thema geworben hatte: Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Beim Ergebnis-Tippen hatte er sich am Nachmittag noch defensiver gezeigt als Münchens OB. Nun aber freute er sich mit einer ähnlichen Genugtuung wie sein Doppelpass-Partner im Münchner Rathaus. „Eine geile Geschichte“, sei das Votum, so Söder, und „ein ganz klares Signal“: „Jetzt starten wir durch, jetzt ziehen wir an.“

Dass es im nächsten Schritt darum geht, die nationalen Konkurrenten aus dem Feld zu zwingen, war auch Söder anzumerken: „Bei den Sportstätten liegt München mit weitem Abstand vor allen anderen deutschen Bewerbern“, findet er: „Wir können es, wir wollen es, wir sind wirtschaftlich das stärkste Land, das sicherste und wir können nachhaltige Spiele anbieten. Bei uns müssen keine neuen Prunktempel gebaut werden.“ Sein Fazit: „Das ist für die ganze Region überragend, aber auch für den ganzen Sport.“

Tobias Ruff, Fraktionsvorsitzender der ÖDP im Stadtrat, kam als Münchner Kindl zur Veranstaltung der Olympia-Gegner im Griechischen Haus. (Foto: Paul Dittmann)

Die Gegner der Olympiabewerbung trafen sich im Griechischen Haus im Westend. Ausgerechnet: In Griechenland liegt der Ursprung Olympischer Spiele. Der Grünen-Politiker Ludwig Hartmann, Landtags-Vizepräsident, zeigte sich hier, auch Linken-Stadtrat Stefan Jagel. Tobias Ruff, Fraktionschef der ÖDP im Stadtrat, erschien als Münchner Kindl verkleidet. Auf den Plakaten hatte seine Partei mit der Figur für ein Nein geworben.

Als sich die klare Niederlage zementierte, wurde intensiv diskutiert. Landtags-Vizepräsident Ludwig Hartmann führte die „Dauerbeschallung“ der Pro-Seite in den vergangenen Wochen an. An allen Trambahn- und U-Bahnhaltestellen habe er Werbeplakate für die Bewerbung gesehen: „Dabei dürfen Parteien da gar nicht werben“, beklagte er.

Stefan Jagel ergänzte: „Wir respektieren selbstverständlich das Votum, müssen aber feststellen: Dieses Verfahren war alles andere als fair. Die Pro-Seite und die Stadtspitze haben massiv getrickst – mit Werbekampagnen auf öffentlichen Flächen und finanziert mit öffentlichen Mitteln, sogar auf dem angeblich unpolitischen Oktoberfest.“

„Leider recht deutlich“ sei die Niederlage des NOlympia-Bündnisses ausgefallen, resümierte Tobias Ruff, der Chef der ÖDP-Fraktion im Stadtrat. „Aber wir wollen ja Bürgerentscheide, dann müssen wir das Ergebnis auch akzeptieren und es sportlich nehmen.“ Er glaube nicht, dass München am Ende den Zuschlag für eine Olympia-Ausrichtung bekommt, „trotzdem kostet uns das jetzt erstmal Geld“. Auch er kündigte an, die weiteren Schritte kritisch zu begleiten.