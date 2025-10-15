Zum Hauptinhalt springen

Münchner OlympiabewerbungInterne Umfrage sieht Olympia-Befürworter klar vorne

Lesezeit: 2 Min.

Sagt München am 26. Oktober „Ja“? Am Olympiaberg wirbt ein großes Plakat für die Bewerbung.
Sagt München am 26. Oktober „Ja“? Am Olympiaberg wirbt ein großes Plakat für die Bewerbung. (Foto: Robert Haas)

Der Deutsche Olympische Sportbund lässt erheben, wie Briefwähler abgestimmt haben, und das Zwischenergebnis wird öffentlich. Ist der Bürgerentscheid deshalb in Gefahr?

Von Heiner Effern und Johannes Knuth

Eine Umfrage hat das Potenzial, kurz vor dem Bürgerentscheid Befürworter und Gegner einer Münchner Olympiabewerbung aufzuschrecken. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Anfang Oktober Menschen befragen lassen, wie sie in der Briefwahl abgestimmt haben. Das Ergebnis wurde in einer internen Sitzung des DOSB vorgestellt. Das berichtete der Journalist Jens Weinreich und veröffentlichte auch das Ergebnis der Umfrage auf seiner Internetseite Sport & Politics hinter einer Paywall: 65 Prozent der Befragten stimmten demnach für die Sommerspiele, 31 Prozent dagegen. Der Rest bleibt offen.

