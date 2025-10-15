Eine Umfrage hat das Potenzial, kurz vor dem Bürgerentscheid Befürworter und Gegner einer Münchner Olympiabewerbung aufzuschrecken. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Anfang Oktober Menschen befragen lassen, wie sie in der Briefwahl abgestimmt haben. Das Ergebnis wurde in einer internen Sitzung des DOSB vorgestellt. Das berichtete der Journalist Jens Weinreich und veröffentlichte auch das Ergebnis der Umfrage auf seiner Internetseite Sport & Politics hinter einer Paywall: 65 Prozent der Befragten stimmten demnach für die Sommerspiele, 31 Prozent dagegen. Der Rest bleibt offen.
Münchner OlympiabewerbungInterne Umfrage sieht Olympia-Befürworter klar vorne
Lesezeit: 2 Min.
Der Deutsche Olympische Sportbund lässt erheben, wie Briefwähler abgestimmt haben, und das Zwischenergebnis wird öffentlich. Ist der Bürgerentscheid deshalb in Gefahr?
Von Heiner Effern und Johannes Knuth
Münchens Pläne für Olympische Spiele:Welche Erfahrungen andere Metropolen mit Olympia gemacht haben
Ist es eine gute Idee, Olympische Sommerspiele nach München zu holen? Vier SZ-Korrespondenten berichten, wie es ihren Städten ergangen ist. Von beschwingten Parisern bis zu Drogenkartellen, die über Rio herfielen.
Lesen Sie mehr zum Thema