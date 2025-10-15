Der Deutsche Olympische Sportbund lässt erheben, wie Briefwähler abgestimmt haben, und das Zwischenergebnis wird öffentlich. Ist der Bürgerentscheid deshalb in Gefahr?

Eine Umfrage hat das Potenzial, kurz vor dem Bürgerentscheid Befürworter und Gegner einer Münchner Olympiabewerbung aufzuschrecken. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Anfang Oktober Menschen befragen lassen, wie sie in der Briefwahl abgestimmt haben. Das Ergebnis wurde in einer internen Sitzung des DOSB vorgestellt. Das berichtete der Journalist Jens Weinreich und veröffentlichte auch das Ergebnis der Umfrage auf seiner Internetseite Sport & Politics hinter einer Paywall: 65 Prozent der Befragten stimmten demnach für die Sommerspiele, 31 Prozent dagegen. Der Rest bleibt offen.