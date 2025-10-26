Von vorne weg das nationale Bewerberfeld kontrollieren: Das war von Anfang an der Plan der Initiatoren der Münchner Olympiabewerbung. Mit dem klaren Ja beim Bürgerentscheid werden die Konkurrenten Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr nun deutlich abgehängt.

Die Taktik ist aufgegangen. Als Erster das Konzept präsentieren. Als Erster die Bevölkerung fragen. Und sich damit einen Vorsprung verschaffen gegenüber der Konkurrenz. Das war der Plan von Stadt und Freistaat mit Blick auf den Versuch, die Olympischen Sommerspiele nach 1972 ein zweites Mal nach München zu holen. Die klare Zustimmung beim Bürgervotum verschaffen der Landeshauptstadt jetzt tatsächlich einen Vorteil gegenüber den nationalen Mitbewerbern, der in der nächsten Runde entscheidend sein könnte.