Die Taktik ist aufgegangen. Als Erster das Konzept präsentieren. Als Erster die Bevölkerung fragen. Und sich damit einen Vorsprung verschaffen gegenüber der Konkurrenz. Das war der Plan von Stadt und Freistaat mit Blick auf den Versuch, die Olympischen Sommerspiele nach 1972 ein zweites Mal nach München zu holen. Die klare Zustimmung beim Bürgervotum verschaffen der Landeshauptstadt jetzt tatsächlich einen Vorteil gegenüber den nationalen Mitbewerbern, der in der nächsten Runde entscheidend sein könnte.
MeinungKlares Ja im Bürgerentscheid:München sichert sich die Pole-Position im Olympia-Rennen
Kommentar von René Hofmann
Lesezeit: 2 Min.
Von vorne weg das nationale Bewerberfeld kontrollieren: Das war von Anfang an der Plan der Initiatoren der Münchner Olympiabewerbung. Mit dem klaren Ja beim Bürgerentscheid werden die Konkurrenten Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr nun deutlich abgehängt.
Münchens Pläne für Olympische Spiele:Welche Erfahrungen andere Metropolen mit Olympia gemacht haben
Ist es eine gute Idee, Olympische Sommerspiele nach München zu holen? Vier SZ-Korrespondenten berichten, wie es ihren Städten ergangen ist. Von beschwingten Parisern bis zu Drogenkartellen, die über Rio herfielen.
Lesen Sie mehr zum Thema