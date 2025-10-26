Zum Hauptinhalt springen

MeinungKlares Ja im Bürgerentscheid:München sichert sich die Pole-Position im Olympia-Rennen

Portrait undefined René Hofmann

Kommentar von René Hofmann

Lesezeit: 2 Min.

Gute Aussichten: 2036, 2040 oder 2044 könnten wieder Somerspiele in den Anlagen der Spiele von 1972 steigen – so wollen es die Münchnerinnen und Münchner.
Gute Aussichten: 2036, 2040 oder 2044 könnten wieder Somerspiele in den Anlagen der Spiele von 1972 steigen – so wollen es die Münchnerinnen und Münchner. (Foto: Robert Haas)

Von vorne weg das nationale Bewerberfeld kontrollieren: Das war von Anfang an der Plan der Initiatoren der Münchner Olympiabewerbung. Mit dem klaren Ja beim Bürgerentscheid werden die Konkurrenten Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr nun deutlich abgehängt.

Die Taktik ist aufgegangen. Als Erster das Konzept präsentieren. Als Erster die Bevölkerung fragen. Und sich damit einen Vorsprung verschaffen gegenüber der Konkurrenz. Das war der Plan von Stadt und Freistaat mit Blick auf den Versuch, die Olympischen Sommerspiele nach 1972 ein zweites Mal nach München zu holen. Die klare Zustimmung beim Bürgervotum verschaffen der Landeshauptstadt jetzt tatsächlich einen Vorteil gegenüber den nationalen Mitbewerbern, der in der nächsten Runde entscheidend sein könnte.

Zur SZ-Startseite

Münchens Pläne für Olympische Spiele
:Welche Erfahrungen andere Metropolen mit Olympia gemacht haben

Ist es eine gute Idee, Olympische Sommerspiele nach München zu holen? Vier SZ-Korrespondenten berichten, wie es ihren Städten ergangen ist. Von beschwingten Parisern bis zu Drogenkartellen, die über Rio herfielen.

SZ PlusVon Thomas Hahn, Boris Herrmann, Oliver Meiler und Michael Neudecker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite