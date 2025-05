Das Oktoberfest spielt in den Plänen der Stadt eine wichtige Rolle: Auf der Theresienwiese soll während der Spiele eine „olympische Wiesn“ entstehen. Wie das aussehen könnte – und was die Bewerbung kosten wird.

Von Anna Hoben und René Hofmann

München will zum zweiten Mal nach 1972 Olympische Sommerspiele ausrichten, das haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bekräftigt. Der CSU- und der SPD-Grande üben sich dafür in einem Schulterschluss, der symbolisch stehen soll für das Zusammenrücken von Stadt und Land für das Projekt. Was man zu diesem sonst noch wissen sollte: