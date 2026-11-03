Münchens Olympiabewerbung könnte Folgen für das Oktoberfest haben, das Attentat auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden, die Wiedereröffnung der „Prinze-Sauna“ verzögert sich und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Gefährdet Münchens Olympiabewerbung das Oktoberfest? Die geplante Linie U9 soll Olympia in Fahrt bringen. Dadurch drohen jahrelange Baustellen schon von 2029 an, Schausteller schlagen Alarm. Vertrauliche Papiere zeigen, welche Folgen der U-Bahn-Bau für das Festgelände haben könnte. (SZ Plus)

Erschossener Attentäter hatte Jüdisches Museum in München ausgespäht Der vereitelte Terrorakt auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden. Der Angreifer war zuvor aus Bayern abgeschoben worden. (SZ Pus)

Bis zur Wiedereröffnung der ausgebrannten „Prinze-Sauna“ dauert es noch länger Ein Brand hatte das obere Stockwerk des Prinzregentenbades vor vier Jahren komplett zerstört. Ursprünglich sollte der Wiederaufbau der neuen Saunalandschaft bis 2027 gelingen.

Christbaum aus Sauerlach auf dem Marienplatz aufgestellt: „Es war eine Win-win-Situation“ Sie ist 22 Meter hoch, 50 Jahre alt und wurde kurzerhand zur Chefsache: Die Weißtanne für den Marienplatz hat der Bürgermeister aus der Nachbarkommune selbst gefällt.

Mit Kreditkarte des Arbeitgebers: Butler kauft privat für Zehntausende Euro ein „Das ist richtig aus dem Ruder gerannt“, sagt der geschädigte Geschäftsmann vor Gericht. Der Butler wittert dagegen ein Komplott gegen sich. Doch die Richterin verurteilt ihn zu einer Haftstrafe.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Familienarchiv : Wie aus emotionalen Momenten eine digitale Familiengeschichte wird Fünfzigtausend Fotos, verstreut auf Festplatten und Cloud-Konten: Die KI-Software æternacy soll daraus eine zusammenhängende Chronik machen. Sofern die Nutzer das zulassen, können die Erinnerungen außerordentlich persönlich ausfallen. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Nachlass : Ein Tierfreund, ein Frauenschwarm: Wer war Helmut Fischer wirklich? Der Münchner Lebemann mit Charme: So kennt man den Monaco Franze. Doch im Nachlass von Helmut Fischer zeigt sich ein anderer Mensch: nachdenklich, sozial engagiert, ein Katzenfreund. Eine Spurensuche. SZ Plus Von Michael Bremmer ...

UNSER KULTURTIPP

40. Jüdische Kulturtage München : Wie wird jüdisches Leben in Deutschland heute in den Medien dargestellt? Vier Jahrzehnte jüdische Kulturtage: Judith Epstein und ihr Team haben ein großes Programm mit Diskussionen, Konzerten, Filmen und Ausstellungen kuratiert. Diesmal in Zusammenarbeit mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde. Von Barbara Hordych ...

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