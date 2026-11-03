DER TAG IN MÜNCHEN
Gefährdet Münchens Olympiabewerbung das Oktoberfest? Die geplante Linie U9 soll Olympia in Fahrt bringen. Dadurch drohen jahrelange Baustellen schon von 2029 an, Schausteller schlagen Alarm. Vertrauliche Papiere zeigen, welche Folgen der U-Bahn-Bau für das Festgelände haben könnte. (SZ Plus)
Erschossener Attentäter hatte Jüdisches Museum in München ausgespäht Der vereitelte Terrorakt auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden. Der Angreifer war zuvor aus Bayern abgeschoben worden. (SZ Pus)
Bis zur Wiedereröffnung der ausgebrannten „Prinze-Sauna“ dauert es noch länger Ein Brand hatte das obere Stockwerk des Prinzregentenbades vor vier Jahren komplett zerstört. Ursprünglich sollte der Wiederaufbau der neuen Saunalandschaft bis 2027 gelingen.
Christbaum aus Sauerlach auf dem Marienplatz aufgestellt: „Es war eine Win-win-Situation“ Sie ist 22 Meter hoch, 50 Jahre alt und wurde kurzerhand zur Chefsache: Die Weißtanne für den Marienplatz hat der Bürgermeister aus der Nachbarkommune selbst gefällt.
Mit Kreditkarte des Arbeitgebers: Butler kauft privat für Zehntausende Euro ein „Das ist richtig aus dem Ruder gerannt“, sagt der geschädigte Geschäftsmann vor Gericht. Der Butler wittert dagegen ein Komplott gegen sich. Doch die Richterin verurteilt ihn zu einer Haftstrafe.
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