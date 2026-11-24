An diesem Mittwoch begibt sich die Münchner Olympiabewerbung in den internationalen Vergleich: Im Laufe des Nachmittags stellt eine deutsche Delegation mit dem Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause dem Internationalen Olympischen Komitee ( IOC ) erstmals offiziell das Konzept der bayerischen Landeshauptstadt für eine Ausrichtung der Olympischen Spiele vor.

Präsentiert werden die hierzulande bereits bekannten Pläne in einem Online-Format. Krause und Co. haben insgesamt etwa 45 Minuten Zeit, um die wichtigsten Punkte darzustellen und anschließend Fragen zu beantworten, die sich die neun Mitglieder der „Future Host Commission“ womöglich stellen. So nennt sich das IOC-Gremium, das mit der Auswahl künftiger Olympia-Gastgeber betraut ist. Aktuell geht es ausschließlich um die Sommerspiele 2036.

An denen sind außer Deutschland mit München sechs weitere Länder interessiert: Indien, Katar, Südafrika, Südkorea, Türkei und Ungarn. Auch die haben in dieser Woche Gelegenheit, ihre Vorhaben vorzustellen. Das IOC will dann im Frühjahr 2027 bekannt geben, mit welchen Kandidaten sie in einen sogenannten „strategischen Dialog“ treten will, wen sie also in die engere Auswahl für die Spiele 2036 zieht – als Favoriten gelten derzeit Katar und Indien. Der Zuschlag soll im Sommer 2029 erfolgen.

München und der im internationalen Bewerbungsverfahren formal federführende Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) haben freilich erklärt, dass sie ihre Bewerbung auch für 2040 und 2044 aufrechterhalten wollen, falls sie nicht sofort zum Zuge kommen, sondern quasi auf Stand-by gestellt würden. Bei einer Einladung zum Dialog für 2036 müssten in München einige der geplanten Infrastrukturmaßnahmen erheblich beschleunigt werden. Im Rathaus sieht man das nicht unbedingt als Nachteil, weil dann auch die grundsätzlich zugesagte finanzielle Förderung von Bund und Land umgehend fließen müsste.

Bei der Präsentation der Vorhaben am Mittwoch seien inhaltlich keine großen Neuerungen zu erwarten, heißt es übereinstimmend aus den verschiedenen damit beschäftigten Kreisen. Im Grunde gehe es darum, den IOC-Vertretern eben jenes Konzept zu zeigen, mit dem die Münchner Olympia-Kampagne schon Ende September bei der nationalen Vorauswahl in Baden-Baden erfolgreich war.

Nach der Kür zum Olympia-Kandidaten : Wie geht es in München jetzt weiter mit Olympia? Wer spricht mit wem, warum muss die Stadt jetzt schon loslegen – und wer zahlt das eigentlich alles? Klar ist wohl nicht nur Ministerpräsident Söder: „Wenn es am Ende am Geld scheitern sollte in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wäre das peinlich.“ Von Joachim Mölter ...

Auf rein fachlicher Ebene hatten Münchens Olympia-Macher in den vergangenen Wochen dem IOC in Arbeitskreisen und Workshops ihre Pläne bereits vorgestellt. Erste Rückmeldungen sollen zwar in die Präsentation einfließen, in erster Linie geht es am Mittwoch freilich darum, dem IOC die politische und sportfachliche Unterstützung der Münchner Bewerbung zu signalisieren.

Aus diesem Grund gehören der deutschen Delegation außer dem Münchner OB Krause (Grüne) noch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Ronald Rauhe, Staatsminister der Bundesregierung für Sport, an. Der DOSB ist mit seinem Präsidenten Thomas Weikert und dem Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke vertreten; vervollständigt wird die deutsche Delegation von den IOC-Mitgliedern Michael Mronz und Kim Bui.