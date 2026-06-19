Sollte München als deutscher Bewerber ins Rennen gehen, muss sich die Stadt gegen globale Konkurrenz durchsetzen. Die ist wohl vor allem in Afrika und den Golfstaaten zu finden.

Welche Stadt oder Region soll für eine Olympiabewerbung ins Rennen geschickt werden? Diese Frage wird auch in anderen Ländern gerade kontrovers diskutiert. England ist dafür ein gutes Beispiel. Vor einiger Zeit meldeten Politiker aus der Mitte des Landes Ansprüche an: Die Spiele könnten doch ein gutes Mittel sein, um die weniger bekannten und wirtschaftlich weniger erfolgreichen Landesteile zu beleben. Daraufhin dauerte es nicht lange, bis sich Sadiq Khan zu Wort meldete, der Bürgermeister von London. Sein Hinweis: Jede Bewerbung, die nicht mit der Hauptstadt verbunden sei, habe international kaum Chancen; so etwas könne man sich gleich sparen.