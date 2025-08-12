Am 26. Oktober werden die Münchnerinnen und Münchner eine wegweisende Entscheidung treffen. Dann wird ihnen bei einem Bürgerentscheid die Frage gestellt, ob die bayerische Landeshauptstadt sich um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Als Antworten sind nur Ja oder Nein möglich.
MeinungSommerspiele 2036, 2040 oder 2044:München verstolpert gerade seinen Vorsprung bei der Olympia-Bewerbung
Kommentar von René Hofmann
Die bayerische Landeshauptstadt hat ein gutes Konzept für Sommerspiele, wirbt aber zu unambitioniert um diese. Der Stadt könnte deshalb eine große Gelegenheit entgehen.
