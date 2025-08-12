Meinung Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 : München verstolpert gerade seinen Vorsprung bei der Olympia-Bewerbung Kommentar von René Hofmann 12. August 2025, 16:35 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Weltklasse-Leichtathletik: Zuletzt gab es das im Münchner Olympiastadion 2022 bei den European Championships. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Die bayerische Landeshauptstadt hat ein gutes Konzept für Sommerspiele, wirbt aber zu unambitioniert um diese. Der Stadt könnte deshalb eine große Gelegenheit entgehen.

