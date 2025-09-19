„OlympiaJA“ oder „NOlympia“? Die Frage, ob sich München noch einmal um Olympische Sommerspiele bemühen soll, wird zwar erst nach dem Bürgerentscheid am 26. Oktober beantwortet. Aber die Debatte um das Thema nimmt Tempo auf. „Wir sind in dieser Woche durchgestartet mit verstärkten Maßnahmen“, erklärte Michael Asbeck, der fürs Bewerbungskonzept zuständige Mann im Sportamt der Stadt, am Donnerstagabend bei einem dieser Ansätze: Im großen Sitzungssaal des Rathauses stellte die Stadt den Vertretern der rund 700 Münchner Sportvereine ihr Bewerbungskonzept vor. Und warb natürlich um Unterstützung. „Wenn Sie nicht hinter der Bewerbung stehen, wer soll’s denn dann sonst sein?“, rief Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) den Sportfunktionären zu.

Denen erklärte Andreas Haas, Kommunikationschef im federführenden Referat für Bildung und Sport (RBS), dass der Fokus der Info-Kampagne auf den letzten drei Wochen vor dem Bürgerentscheid liegen werde. Erst nach der Wiesn soll es so richtig losgehen, „wenn alle ihre Wahlbenachrichtigung haben“.

Die verschickt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) seit Mittwoch. Um die beigelegten Unterlagen gibt es schon die erste Auseinandersetzung mit den im Bündnis „NOlympia“ organisierten Bewerbungsgegnern – auch das ein Zeichen, dass der Kampf um die Stimmen der Münchnerinnen und Münchner an Intensität zunimmt.

Tobias Ruff, ÖDP-Fraktionschef im Stadtrat, lässt jedenfalls von der Regierung von Oberbayern prüfen, ob es mit dem Neutralitätsgebot der städtischen Behörde vereinbar ist, dass sie eine Werbebroschüre pro Olympia in den Umschlag gesteckt hat. Am Freitag legte Ruff nach: Dass die Landeshauptstadt auf dem Oktoberfest-Gelände eine „OlympiJA-Fotobox“ installiert habe, sei eine „unzulässige politische Promoaktion“ und verstoße gegen die Betriebsvorschriften auf der Wiesn. Ruff spricht von einem „bösen Foul“ und verlangt in einem Dringlichkeitsantrag, den Werbestand unverzüglich abzubauen.

Wegen der Olympia-Fotobox auf der Wiesn gibt es politischen Ärger. (Foto: Catherina Hess)

Wenigstens war es tags zuvor bei der offenen Sitzung des Sportbeirats im Rathaus friedlich zugegangen. Da konnte man sehen, dass man auch bei kontroversen Themen respektvoll miteinander umgehen und sich Gegenargumente in Ruhe anhören kann. Nach rund anderthalbstündiger Präsentation des Bewerbungskonzepts mit allem Für und keinem Wider durfte jedenfalls Thomas Lechner, der für die Fraktion Die Linke/Die Partei im Stadtrat sitzt, „die andere Seite darlegen“, wie er es formulierte.

Kern seiner kritischen Anmerkungen war die Kostenfrage. Er erinnerte daran, dass Olympische Spiele noch nie im ursprünglichen Budgetrahmen geblieben seien und München am Beginn einer wohl länger andauernden Haushaltskrise stehe, wie der Stadtkämmerer Christoph Frey (SPD) in dieser Woche erst gemahnt hat. „Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, und verschieben das Problem in die Zukunft“, so Lechner: „Die Folgen sind nicht absehbar.“ Olympia gehe an den Bedürfnissen vorbei, die die Stadt habe.

Die Unterstützer der Bewerbung betonen den außersportlichen Mehrwert der Spiele

Zuvor hatten die Unterstützer der Olympia-Bewerbung freilich vor allem den außersportlichen Mehrwert der Spiele betont. Wohnungsbau, Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes, Anreize für Innovationen, Ansiedlung von Unternehmen. „Olympia hat immer Entwicklungspotenziale geweckt“, erinnerte Asbeck, gerade im Rückblick auf die Spiele von 1972 in München. Jörg Ammon, der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), wies auf die jüngsten Spiele 2024 in Paris hin, im Kontext der aktuellen Bewerbung ein gern genommener Referenzpunkt: „In Paris hat schon ein Jahrzehnt vorher eine große Bewegung eingesetzt. Genau das braucht es auch in Deutschland.“

Die von Ammon und vielen anderen beschworene Aufbruchstimmung durch Olympia passt zu dem Claim, mit dem Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), nach München gekommen war. Der DOSB ist ja verantwortlich für den gesamten Bewerbungsprozess und hat ihn unter das Motto gestellt: „Die Bewegung, die Deutschland jetzt braucht.“ Beim DOSB versuchen sie, eine positive Stimmung zu erzeugen: „Dafür sein ist alles.“ Nach Weikerts Angabe sähen die Umfragen gut aus, „teils mehr als 60 Prozent Zustimmung“. Wo dieser Wert festgestellt wurde, ob in München oder bei einem der Mitbewerber Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr-Gebiet, ließ er offen.

Hundertprozentige Zustimmung für eine Olympia-Bewerbung gibt’s nicht mal im Sport, auch das wurde am Donnerstagabend klar. In München gibt es ja die Idee, den Olympiapark nach Süden zu erweitern, dorthin, wo derzeit der FC Teutonia drei Fußballfelder bespielt. Von den Plänen, an deren Stelle in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 Trendsportarten unterzubringen, sind sie jedenfalls nicht angetan. „Wo sollen wir dann hin“, fragte der Vorsitzende Klaus Neuner. „Das wäre der Tod des FC Teutonia, dem können wir nicht zustimmen“, pflichtete sein Stellvertreter Volker Schay bei.

Michael Asbeck versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Man habe bei der Erstellung des Konzepts neue Sportstätten „nur fiktiv auf diese Fläche gesetzt“, erklärte er: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Konzept so umgesetzt wird, wie es jetzt dasteht.“