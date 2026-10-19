Seit drei Wochen steht München als diejenige Stadt fest, mit der der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) auf internationaler Ebene für Olympische Sommerspiele kandidiert. Noch ist vollkommen unklar, um welche Spiele genau es geht, ob für die im Jahr 2036, 2040 oder erst 2044. Aber klar ist: „Wir müssen planen für 2036.“

Das bekräftigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagmittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Der skizzierte im großen Sitzungssaal des Rathauses dann auch schon die nächsten Maßnahmen, wohlwissend, dass die Sommerspiele 2036 nach aktuellem Zeitplan des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erst 2029 vergeben werden. „Aber womit es jetzt schon losgeht, ist, dass wir uns fit machen für Olympia“, erläuterte Krause.

Krause die Bewerbungskosten bis 2029 auf bis zu 20 Millionen Euro

Bereits an diesem Mittwoch werden deshalb die ersten Vorhaben in die Vollversammlung des Stadtrats eingebracht, der sie absegnen soll. Konkret geht es darum, eine mit drei Personen besetzte Stabsstelle im Direktorium einzurichten, also unmittelbar beim Oberbürgermeister. Diese Stabsstelle soll sich schon ab November um den erhöhten Koordinierungs- und Steuerungsbedarf während der internationalen Bewerbungsphase kümmern und als zentrale Anlaufstelle der Stadt dienen.

Zudem soll der Stadtrat Gelder bereitstellen, um die Gründung einer Bewerbungsgesellschaft vorzubereiten und nächstes Jahr auch erste Maßnahmen finanzieren zu können. Dafür sollen zunächst 1,78 Millionen Euro umgewidmet werden, die ursprünglich für die Leichtathletik-WM im Haushalt berücksichtigt wurden, aber nach dem kürzlich erfolgten Zuschlag für 2031 erst später gebraucht werden als gedacht. Insgesamt schätzte Krause die Bewerbungskosten bis 2029 auf 18 bis 20 Millionen Euro.

Neben der Stabsstelle will Krause noch eine Art Olympia-Kabinett installieren mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit der beteiligten Referate, vor allem der für Stadtplanung und Mobilität zuständigen Häuser. Zudem nannte er eine Olympia-Kommission, in der dann auch der Stadtrat eingebunden werden soll. Ziel des Ganzen sei „eine möglichst schnelle Abstimmung zwischen Politik und Verwaltung“ zu gewährleisten, so Krause.

Es pressiert ganz offenkundig. München hatte ja erst am 26. September bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB den Zuschlag bekommen, als deutscher Kandidat beim IOC in die Bewerbung für die Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 zu gehen. Formal federführend ist dabei der DOSB, über den der Kontakt zum IOC läuft. Der Sportverband beanspruchte deshalb bereits unmittelbar nach der Abstimmung die Führungsrolle in einem wie auch immer gestalteten Organisationsgremium für die internationale Bewerbung.

Wie die künftige Bewerbungsgesellschaft gestaltet werden soll, ist zwar noch unklar, aber Bayerns Ministerpräsident Söder bremste den DOSB am Montag vorsichtshalber ein, indem er von gleichberechtigten Partnern sprach: „Es gibt keine hierarchische Ebenen.“ Alles müsse kooperativ ablaufen zwischen den Vertretern von Bund, Land, Stadt und Sport. „Wir sind keine Münchner Bewerbung mehr, sondern eine gesamtdeutsche“, beschwor auch Krause eine einige Haltung.

„Eine möglichst schnelle Abstimmung zwischen Politik und Verwaltung“ will OB Krause gewährleisten. Foto: Florian Peljak

„Es gibt keine hierarchische Ebenen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Florian Peljak

Eventuelle Unstimmigkeiten sollten schnellstmöglich ausgeräumt werden, denn die noch zu gründende Bewerbungsgesellschaft muss unter Umständen bereits zum 1. März 2027 arbeitsfähig sein. Nämlich, sofern sich das IOC bis dahin entschließt, mit München einen sogenannten „strategischen Dialog“ für die Ausrichtung der Spiele 2036 aufzunehmen. Für den 25. November ist bereits ein erstes Treffen mit der sogenannten „Future Host Commission“ des IOC anberaumt, ein Gremiums, das sich mit den Olympia-Interessenten aus aller Welt beschäftigt. In den Wochen danach befindet das IOC dann erst einmal, auf welchem Kontinent die Sommerspiele 2036 ausgerichtet werden sollen.

Falls Europa da nicht in die engere Auswahl käme, blieben München noch ein paar Jahre Zeit für die Gründung der Bewerbungsgesellschaft, die dann ihre Arbeit für die Zieljahre 2040 oder 2044 aufnehmen müsste. Die örtlichen Infrastrukturmaßnahmen müssen allerdings schon jetzt eingeleitet werden. Münchens OB Krause sprach in diesem Zusammenhang vom U-Bahn-Ausbau, von der Errichtung eines Olympischen Dorfes und weiterer Sportstätten. „Ich habe die Verwaltung gebeten, die aktuellen Zeitpläne auf den Prüfstand zu stellen“, erklärte Krause. Spätestens im kommenden Frühjahr brauche er auch Klarheit über Finanzgarantien und rechtliche Rahmenbedingungen.

Dem IOC „keine monströse Disneyworld“ anbieten

In dieser Hinsicht versprach ihm der Ministerpräsident Söder jedwede Unterstützung des Freistaats. „Wir werden so schnell wie möglich ein eigenes bayerisches Olympia-Gesetz auf den Weg bringen und alles beschleunigen, was auf Landesebene möglich ist.“ Auf Bundesebene brauche es „etwas Ähnliches“, forderte Söder weiter. Bei der Finanzierung gehe es erst einmal um die nötigen Garantiezusagen, „die Höhe muss dann noch beziffert werden“.

Söder gab sich optimistisch, dass Olympische Spiele sowohl für Bayern als auch für München „noch einmal einen Riesensprung nach vorne“ bedeuten würden. Gleichzeitig versicherte er, dass man dem IOC „keine monströse Disneyworld“ anbieten wolle, sondern auf ein nachhaltiges „One-Village-Konzept“ setze, das auch schon bei der deutschen Abstimmung die Delegierten überzeugt habe. Mit dem One-Village-Konzept ist gemeint, dass der Großteil der Athleten in einem olympischen Dorf zusammenkommt und von dort aus die Sportstätten in kurzer Zeit erreichen kann.

Für Krause ist auch wichtig, dass die Olympia-Kampagne weiterhin Rückhalt in der Bevölkerung genießt: „Das heißt für mich, dass es auch eine Beteiligung der Bürger gibt.“ Der Oberbürgermeister will im weiteren Bewerbungsprozess durchaus auch die kritischen Stimmen hören. Von denen gibt es derzeit freilich nicht allzu viele. Vor dem Rathaus protestierten am Montag bloß ein Dutzend Menschen gegen Münchens Olympia-Pläne.