München präzisiert seine Bewerbung, in Nordrhein-Westfalen laufen die Vorbereitungen für Bürgerentscheide, Hamburg und Berlin kämpfen mit Gegenwind: Die Bemühungen, die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland zu holen, schreiten voran – allerdings sehr unterschiedlich in den vier Bewerberstädten.

Am Donnerstag soll Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine wegweisende Unterschrift leisten: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 4. Dezember soll eine erneuerte Vereinbarung unterzeichnet werden zwischen dem Bund, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den vier Olympia-Interessenten. In dieser wird auch festgelegt, wie sich der Bund an den Kosten für eine deutsche Bewerbung beteiligt: mit sechs Millionen Euro bis Ende 2027.

Wer für Deutschland international antreten soll, will der Deutsche Olympische Sportbund, der das Interesse beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) inzwischen hinterlegt und einen sogenannten „Continuous Dialogue“ beantragt hat, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. September 2026 in Baden-Baden entscheiden. Nach welchen Kriterien er die Konzepte vorher bewerten will, wurde Mitte November bekannt gegeben. Die Interessenten laufen sich gerade warm.

In München hat die Vollversammlung des Stadtrats in der vergangenen Woche 400 000 Euro bewilligt für die nächsten Schritte der Bewerbung. Nachdem sich am 26. Oktober bei einem Bürgerentscheid 66,33 Prozent für eine Bewerbung ausgesprochen hatten, gab es Abstimmungsgespräche mit dem DOSB zu den Münchner Plänen.

In den Gesprächen, so lässt es das Rathaus wissen, habe sich gezeigt, dass das Konzept in einigen Punkten zu verfeinern sei. Und zwar bei den Ideen zur Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie beim Rahmenprogramm. Bei den Plänen, wie die Athleten untergebracht werden sollen und wo sie trainieren können. Beim Vorhaben, auf der Theresienwiese und auf dem Messegelände temporäre Sportstätten zu errichten. Bei dem, was getan werden soll, um die Sportlandschaft in der Stadt generell zu verbessern. Und bei den Verkehrsvorhaben.

Mit den bewilligten 400 000 Euro soll dafür externe Hilfe eingekauft werden. Außerdem will die Stadt „weitere Finanzierungsquellen“ erschließen – „darunter eine Beteiligung des Freistaats“, wie es heißt. Während München sich also an die Detailarbeit macht, sind anderswo noch Grundsatzfragen zu klären: in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel.

Der dortige Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) lädt am Dienstag, 2. Dezember, zu einem Olympia-Gipfel ins Düsseldorfer Fußballstadion, um Vertreter der 17 Kommunen, die hinter dem Konzept Rhein-Ruhr stehen, über Neuerungen im Bewerbungskonzept zu informieren. Es wird spekuliert, dass Köln eine herausgehobene Rolle zugesprochen werden soll.

Am 19. April 2026 sind Bürgerentscheide in den Städten und Kommunen angesetzt, in denen Spielstätten geplant sind. Zu diesen gehören neben Köln auch Düsseldorf, Gelsenkirchen, Essen und Aachen. Ein „Nein“ in einer der großen Städte könnte das gesamte Konzept stürzen.

Podcast „Und nun zum Sport“ : Nach Münchens Ja zu Olympia: Hat Deutschland überhaupt eine Chance? München will die Sommerspiele – Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr wären ebenso gerne Gastgeber. Aber lohnt sich der Aufwand überhaupt? Worum geht es dem IOC wirklich? Von Johannes Aumüller, Anna Dreher und René Hofmann ...

Ähnlich komplex ist die Lage in Berlin. Dort kann der Senat von sich aus keinen Volksentscheid initiieren, um die Bewerbung abzusichern, die Olympia-Gegner allerdings schon. Und damit droht das Bündnis NOlympia, das Christoph Harting, Gold-Gewinner im Diskuswurf 2016 in Rio, als prominente Galionsfigur gewonnen hat.

Wahrscheinlich ist ein solcher Volksentscheid allerdings erst 2027, also nach der Festlegung durch den DOSB. Das könnte zur kuriosen Situation führen, dass die Hauptstadt dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als deutscher Bewerber präsentiert und anschließend mit einem Nein der Bevölkerung doch gestoppt wird.

Wie wahrscheinlich ein solches Nein ist, legt eine repräsentative Umfrage nahe, die der Tagesspiegel beim Online-Umfrage-Start-up Carvey in Auftrag gegeben hat: 67 Prozent der befragten Berliner sprachen sich gegen eine Bewerbung aus.

Und Hamburg? Dort ist am 31. Mai 2026 ein Referendum geplant. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mobilisiert bereits jetzt gegen die Olympia-Pläne. Am Samstag lud er zu einer Aktion auf dem Jungfernstieg ein. Das Datum war bewusst gewählt: Am 29. November 2015, also genau zehn Jahre zuvor, waren die Olympiapläne des damaligen Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) bei einer Bürgerbefragung mit 48 Prozent durchgefallen.