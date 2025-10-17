Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro: Kann München sich das leisten? Und würde es sich lohnen, so viel Geld auszugeben? Was für Sommerspiele an der Isar geplant ist und was Forscher raten.

Wie viel würden Olympische Spiele in München wirklich kosten – und was würden sie der Stadt kurzfristig und auf Dauer bringen? Das fragen sich viele in diesen Tagen. Insbesondere auch die Münchnerinnen und Münchner, die im Bürgerentscheid bis zum 26. Oktober entscheiden können, ob die Landeshauptstadt sich um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll.