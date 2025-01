Auf dem langen Weg zu Olympischen Spielen geht die Stadt München den nächsten Schritt. Die Landeshauptstadt muss bis Ende Mai ein detailliertes Konzept für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Sommerspiele entwickeln. Einen Entscheidungsvorschlag will das Referat für Bildung und Sport nach eigenen Angaben in die Vollversammlung des Stadtrats am kommenden Mittwoch einbringen.