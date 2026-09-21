München nimmt Kiel als Standort für die Segelwettbewerbe mit auf die Zielgerade des nationalen Rennens um Olympische und Paralympische Spiele. Das teilten die Landeshauptstadt und die Bayerische Staatskanzlei in einer gemeinsamen Erklärung am Montagvormittag mit.

„München und Kiel haben 1972 gemeinsam Olympia-Geschichte geschrieben, jetzt wollen wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit neu aufleben lassen“, erklärte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Er erinnerte damit daran, dass die beiden Städte bereits vor 54 Jahren gemeinsame Sache als Olympia-Ausrichter gemacht haben. „Mit Kiel und Schleswig-Holstein haben wir einen tollen Partner im Norden, der unsere Münchner Olympiabewerbung hervorragend ergänzt“, so Krause weiter.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erinnerte an die einstige Zusammenarbeit: „Das gemeinsame Doppel von 1972 lebt wieder auf.“ München und Kiel seien „ein perfektes Match“ und der „perfekte Doppelpass in der deutschen Olympiabewerbung“. Die beiden Städte böten „das beste Gesamtpaket für international erfolgreiche Spiele“.

München stellt sich neben der Bundeshauptstadt Berlin und der Region Rhein-Ruhr mit Köln im Zentrum als nationaler Kandidat für die Olympischen und Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 zur Wahl. Die findet am Samstag in Baden-Baden bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) statt.

Die Partnerschaft zwischen München und Kiel war allgemein erwartet worden, offiziell vollzogen und bekanntgegeben wurde sie nun, weil sich die Evaluierungskommission des DOSB am Dienstag zu ihrer letzten Sitzung trifft. Danach ist eine „ausführliche Stellungnahme“ angekündigt zu den drei Bewerbungskonzepten.

An die Empfehlung der Evaluierungskommission sind die DOSB-Mitglieder freilich nicht gebunden. Abstimmungsberechtigt sind Vertreter der 42 olympischen Sportverbände (mit je drei Stimmen), die zehn Mitglieder des DOSB-Präsidiums sowie acht persönliche Mitglieder des Dachverbandes. Mit dem ausgewählten Kandidaten geht es dann in die nächste Bewerbungsrunde, auf internationaler Ebene beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

München plant bei einem neuerlichen Zuschlag für die Olympia-Ausrichtung den Großteil der Wettbewerbe wieder in der Stadt auszutragen. Wie 1972 müssten allerdings die Segelwettkämpfe an die Küste ausgelagert werden. Münchens Mitbewerber Berlin hat dafür in seinem Konzept den Standort Rostock-Warnemünde vorgesehen. Köln-Rhein-Ruhr hat sich bislang nicht festgelegt.

Leichtathletik-WM und Champions-League-Finale : Zwei Großereignisse kommen nach München – und dann Olympia? Die Stadt bekommt den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031 und das Champions-League-Finale 2028. Die Politik verspricht sich davon Rückenwind für die Entscheidung über den deutschen Kandidaten für Olympische Sommerspiele. SZ Plus Von Joachim Mölter ...

Die Mehrheit der Segel-Landesverbände hatte sich bereits am Freitag für Kiel als Olympia-Revier ausgesprochen. „Kiel ist erste Wahl als deutscher Olympia-Segelstandort“, stellte der dortige Oberbürgermeister Samet Yilmaz fest, der wie sein Münchner Kollege Krause den Grünen angehört. Kiel richtet regelmäßig internationale Segelevents aus, besitzt eine bewährte Infrastruktur und passt somit perfekt ins Münchner Bewerbungskonzept, das auf Nachhaltigkeit und vorhandene Sportstätten setzt.

Obwohl Kiel theoretisch auch noch als Partner der Region Köln-Rhein-Ruhr zum Zuge kommen könnte, schlägt sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ungewöhnlich deutlich bereits auf die Seite Münchens. Dass sich Bayerns Landeshauptstadt für Kiel als Segel- und Surfstandort entschieden habe, sei „eine großartige Nachricht“.

Auch in seinem Bundesland wolle man die Geschichte von 1972 fortschreiben: „München hat für die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele unsere volle Unterstützung. Wir hoffen, dass München den Zuschlag bekommt und wollen das größte Sportereignis der Welt gemeinsam nach Deutschland holen“, wird Günther in der Pressemitteilung zitiert. Diese klaren Aussagen überraschen auch deshalb, weil Günther unionsintern immer wieder als Kritiker und Widersacher seines bayerischen Amtskollegen Söder in Erscheinung getreten ist.