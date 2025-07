Die Münchner Grünen haben einen Ausweg gefunden aus dem Dilemma, in das sie nach ihrem Parteitag Mitte Juli geraten waren: Da hatte die Basis der Parteispitze die Unterstützung verweigert in Sachen Olympia-Bewerbung. Die drohende Zerreißprobe zwischen Befürwortern und Gegnern wurde am Montagabend abgewendet beim Gipfeltreffen der Vorsitzenden von Stadtpartei und Ortsverbänden: Jetzt sollen erst einmal Experten aus Wissenschaft, Sport- und Umweltverbänden darlegen, was Olympische Spiele für München bedeuten, welche Chancen und Risiken es gibt.