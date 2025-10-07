Neulich im großen Saal des Münchner Rathauses: Im Rahmen einer Sitzung des Sportbeirats bekommen interessierte Vertreter hiesiger Sportklubs das Konzept präsentiert, mit dem sich die bayerische Landeshauptstadt um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bemühen will. Hochrangige Politiker der Stadt und des Freistaats machen Stimmung für das Projekt, Spitzenfunktionäre des deutschen und bayerischen Sports werben für ein „Ja“ beim Bürgerentscheid am 26. Oktober. Die für Sport zuständige Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) appelliert an die 700 Sportvereine der Stadt: „Wenn Sie nicht hinter der Bewerbung stehen – wer soll’s denn sonst sein?“

Videos werden gezeigt, Emotionen und Erinnerungen geweckt, an Olympia 1972 und an die European Championships 2022. Pläne für die Zukunft werden entworfen und auf die Leinwand projiziert: für die Weiterentwicklung der Stadt im Allgemeinen und die Erweiterung des Olympiaparks im Besonderen. Südlich von Stadion, See und Berg soll Platz geschaffen werden für „eine neue Generation des Sports“, sollen „junge, urbane Sportarten ein neues Zuhause finden“, wie es im entsprechenden Stadtratsbeschluss von Ende Mai heißt. Auf einer Grafik ist zu sehen, wie sich dort Skateboarder, BMX-Freestyler und Straßen-Basketballer tummeln.

Was nicht gezeigt und mit keinem Wort erwähnt wird: Was sich auf diesem Gelände heute schon tut. Dort findet jedes Jahr das Sommer-Tollwood statt; dort steht die Ost-West-Friedenskirche des legendenumwobenen Väterchen Timofej, die nach einem Brand demnächst wieder aufgebaut werden soll. Und dort hat der Fußball-Club Teutonia München seine Spielplätze, drei an der Zahl, eingewachsen hinter Bäumen und Büschen.

Nico Ludwig ist der Jugendleiter des Vereins, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert. Er erzählt später, dass er sich am Tisch festhalten musste, um die Beherrschung nicht zu verlieren, als Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und Jörg Ammon, der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), im Sitzungssaal erzählten von den großen Impulsen, die Olympia dem Breitensport gebe. Nach der Präsentation ist Ludwig aufgestanden und hat in einem sehr emotionalen Plädoyer darauf hingewiesen: „Da gibt’s schon einen Verein, der macht schon ganz viel Breitensport.“ Und dieser Verein bekäme durch Olympia keinen Impuls, er würde abgewürgt.

Der FC Teutonia hat 860 Mitglieder, 630 davon Kinder und Jugendliche; auch 150 Frauen und Mädchen treten gegen den Ball. Der Verein unterhält 33 Mannschaften im Spielbetrieb, ist in allen Altersklassen vertreten, von der U7 bis zu den Alten Herren. Auf den drei Fußballfeldern ist ständig Betrieb, nachmittags und abends beim Training, an den Wochenenden bei den Spielen. Im Sommer stehen die Plätze drei umliegenden Schulen am Vormittag für den Sport-Unterricht zur Verfügung; am Rand des Rasens ist eine kleine Schulsportanlage untergebracht, mit einer Laufbahn, einer Weitsprung-Grube und Kugelstoß-Ringen sowie Spielfeldern für Hand- und Basketball.

Eingewachsen hinter Bäumen und Büschen: Der Eingang zum idyllisch im Olympiapark gelegenen Sportgelände des FC Teutonia. (Foto: Robert Haas)

Den Kunstrasenplatz haben sie gerade erst neu angelegt, dazu die Flutlichtanlage modernisiert, für insgesamt 1,1 Millionen Euro. Die Hälfte davon zahlen die Vereinsmitglieder über eine Umlage, als Sicherheit für Kredite musste der Verein einen langfristigen Erbpachtvertrag mit der Stadt vorweisen. Der gilt zwar auf dem Papier bis 2050, aber eine Sicherheit haben die Klubfunktionäre nicht mehr.

Wenn man sich die Situation des FC Teutonia anschaut, beginnt man zu verstehen, was die Kritiker einer Bewerbung meinen, wenn sie vor Verdrängungseffekten durch Olympia warnen. Vor München 1972 waren es die Prostituierten, die aus der Innenstadt verbannt wurden, vor Paris 2024 die Clochards. Und nun fürchten sie beim FC Teutonia, dass sie es sein werden, die vertrieben werden.

Im Rathaus versuchten sie umgehend, die Bedenken der Teutonia-Funktionäre zu zerstreuen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Konzept genauso umgesetzt wird, wie es jetzt dasteht“, beschwichtigte Michael Asbeck, der im Referat für Bildung und Sport (RBS) maßgeblich an den Planungen beteiligt ist: „Das, was Sie jetzt befürchten, wird nie eintreten.“ Derzeit gebe es nur „fiktive Vorplanungen“, und ehe München konkret planen muss, dauert es noch. Beim Bürgerentscheid geht es darum, ob München überhaupt im Bewerbungsrennen bleiben soll gegen die anderen Interessenten Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr-Gebiet.

Man muss Asbeck und dem RBS zugutehalten, dass sie das Konzept unter großem Zeitdruck erstellten, weil der federführende DOSB Verfahren und Vorgaben für eine deutsche Olympia-Bewerbung im vorigen Herbst kurzfristig geändert hat. Die Folge: Seit Abgabe der Unterlagen Ende Mai überarbeiteten die RBS-Leute die Pläne ständig aufs Neue. Bei den betroffenen Vereinen hat das für noch mehr Verunsicherung gesorgt.

Dem FC Teutonia haben sie für den Fall der Fälle zwar eine Ausweichmöglichkeit angeboten, bestätigt der Vereinsvorstand: am nördlichen Ende des Olympiaparks, auf dem Gelände der Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS). Bloß: Da soll bei Olympia schon eine temporäre Halle für Volleyball hin. Und selbst wenn die nicht dort gebaut würde, belegen die Baseballer der Munich Caribes die Fläche.

Dessen Vertreter konnte Michael Asbeck in einem persönlichen Gespräch fürs Erste beruhigen, indem er in Aussicht stellte, dass die Anlage des Caribes ja sogar aufgehübscht und aufgewertet werden könnte – falls Baseball noch im Wettkampf-Programm sei, wenn München die Spiele ausrichtet. Aber weder das eine noch das andere lässt sich heute vorhersagen.

Beim FC Teutonia sind sie jedenfalls hin- und hergerissen, was das Thema Olympia-Bewerbung angeht. Der Vereinsvorsitzende Klaus Neuner war 1972 als Helfer dabei, im olympischen Dorf hat er das japanische Team mit Getränken versorgt. Persönlich sei er „eher dafür“, gibt er zu. „Ich hätte schon Bock auf Olympia“, sagt auch Jugendleiter Nico Ludwig, „aber das Konzept funktioniert nicht so, dass ich zustimmen kann.“

„Das wäre der Tod des FC Teutonia“: Volker Schay, der 2. Vorsitzende des Vereins, fürchtet das Schlimmste, falls die Stadt das Gelände für olympische Sportanlagen beansprucht. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Falls die Stadt das Gelände an der Schwere-Reiter-Straße für Olympia beanspruche, „hätten wir letztendlich kein Vereinsheim mehr, und das wäre der Tod des FC Teutonia“, erklärt der 2. Vorsitzende Volker Schay. Der Verein sei tief verwurzelt im Olympiapark, sein Einzugsgebiet in der näheren Umgebung von Neuhausen und Schwabing. „Wir sind alle hier groß geworden“, sagt Vereinschef Neuner. „Es würde unheimlich wehtun, wenn wir wegmüssten“, sagt Jugendleiter Ludwig, „ich hätte Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen.“

Für den 21. Oktober, fünf Tage vor dem Bürgerentscheid, hat der FC Teutonia seine jährliche Mitgliederversammlung angesetzt; auf der Tagesordnung steht auch die Olympia-Bewerbung. Der Vorstand hat in einer Rundmail schon über den Stand der Dinge informiert, eine Abstimmungsempfehlung gibt er nicht ab. Volker Schay weist im Namen des Vorstands lediglich auf das Risiko hin, „dass unser FC Teutonia geopfert und aus dem Olympiapark verschwinden wird. Und das für vier Wochen Olympische Spiele und Paralympics“.