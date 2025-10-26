Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material von Nachrichtenagenturen.
Wichtige Updates
Wo welche Wettkämpfe stattfinden würden und welche Sportstätten es bereits gibt
Die Kostenfrage - der große Streitpunkt
Damit argumentieren die Gegner des Olympischen Sommerspiele
Das sind die Argumente der Olympia-Befürworter
Die Wahlbüros sind jetzt geöffnet
Martin Moser
Bisheriger Rekord bei Wahlbeteiligung in einem Bürgerentscheid gebrochen
38,5 Prozent der Münchnerinnen und Münchner haben nach Schätzungen der Stadt München bereits ihre Stimme im Olympia-Bürgerentscheid abgegeben - ein neuer Rekord bei der Wahlbeteiligung. Bislang stammte der aus dem Jahr 2001, als es um die Frage des Stadionneubaus in Fröttmaning ging. Beim damaligen Bürgerentscheid lag die Beteiligung bei 37,5 Prozent. Für den Olympia-Entscheid gaben die meisten ihre Stimmen per Briefwahl ab, nämlich 33,7 Prozent der Berechtigten, die Beteiligung in den Wahllokalen lag um 16.30 Uhr bei 4,8 Prozent.
Erstmals sind den Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen unaufgefordert zugesandt worden. „Es ist dann sehr einfach, wenn man die Unterlagen schon zu Hause hat“, begründete eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats die hohe Zahl der Briefwähler gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bis zum Nachmittag seien ihr keine größeren Probleme bei der Abstimmung gemeldet worden. „Es läuft alles gut.“
Erstmals sind den Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen unaufgefordert zugesandt worden. „Es ist dann sehr einfach, wenn man die Unterlagen schon zu Hause hat“, begründete eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats die hohe Zahl der Briefwähler gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bis zum Nachmittag seien ihr keine größeren Probleme bei der Abstimmung gemeldet worden. „Es läuft alles gut.“
Eine Mehrheit stimmte per Brief ab, dennoch fanden einige Münchner den Weg ins Wahllokal. Sven Hoppe/dpa
Kathrin Aldenhoff
Viele nutzen die Briefwahl, niedrige Beteiligung in den Wahllokalen
Die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen lag am Sonntag um 14.30 Uhr nach Angaben der Stadt noch bei lediglich 3,4 Prozent. Ungefähr ein Drittel der Münchnerinnen und Münchner stimmte allerdings schon per Briefwahl ab. Damit ist klar, dass der Bürgerentscheid rechtsgültig ist.
Isabel Bernstein
Wo welche Wettkämpfe stattfinden würden und welche Sportstätten es bereits gibt
Zeit, mal einen Blick darauf zu werfen, wo die Wettkämpfe 2036, 2040 oder 2044 überhaupt stattfinden würden, kämen die Spiele nach München.
Etwa die Hälfte fände im Münchner Olympiapark statt: Leichtathletik im Olympiastadion, Geräteturnen und Trampolin in der Olympiahalle, Handball im SAP Garden, Wasserspringen in der Olympiaschwimmhalle, Sportklettern am Olympiaberg, Triathlon im Olympiapark. Für Tischtennis müsste eine neue Halle mit 5000 Zuschauerplätzen an der Stelle des Eisstadions gebaut werden. Für Volleyball (15 000 Plätze) und Bahnradfahren (5000 Plätze) müssten temporäre Halle auf dem Gelände der Zentralen Hochschulsportanlage entstehen, Gleiches gilt für Basketball 5x5 (bis zu 15 000 Zuschauerplätze). Für Basketball 3x3, BMX, Skatepark und Modernen Fünfkampf ist eine Erweiterung des Olympiaparks nach Süden geplant.
Etwa die Hälfte fände im Münchner Olympiapark statt: Leichtathletik im Olympiastadion, Geräteturnen und Trampolin in der Olympiahalle, Handball im SAP Garden, Wasserspringen in der Olympiaschwimmhalle, Sportklettern am Olympiaberg, Triathlon im Olympiapark. Für Tischtennis müsste eine neue Halle mit 5000 Zuschauerplätzen an der Stelle des Eisstadions gebaut werden. Für Volleyball (15 000 Plätze) und Bahnradfahren (5000 Plätze) müssten temporäre Halle auf dem Gelände der Zentralen Hochschulsportanlage entstehen, Gleiches gilt für Basketball 5x5 (bis zu 15 000 Zuschauerplätze). Für Basketball 3x3, BMX, Skatepark und Modernen Fünfkampf ist eine Erweiterung des Olympiaparks nach Süden geplant.
Andernorts in München sind geplant: Fechten, Gewichtheben, Rhythmische Sportgymnastik, Taekwondo, Boxen, Judo und Ringen in der Messe München, Kunstschwimmen und Wasserball im Dantebad, Badminton in der Rudi-Sedlmayer-Halle, Beachvolleyball in einem temporären Stadion auf der Theresienwiese, Radfahren (Ziel Straßenrennen und Zeitfahren) am Odeonsplatz, Dressurreiten vor dem Schloss Nymphenburg, Springreiten in Riem, Vielseitigkeitsreiten im Englischen Garten. Des Weiteren: Tennis im MTTC Iphitos, Rugby im Stadion an der Grünwalder Straße, Hockey im Sportpark Unterhaching, Bogenschießen vor Schloss Schleißheim, Kanusport und Rudern in der Regattaanlage Oberschleißheim, Schießen in der Olympia-Schießanlage Garching sowie Fußball in der Allianz Arena.
Schwimmen ist geplant in der neuen Event-Arena am Münchner Flughafen, Golf in Eichenried und Freiwasserschwimmen im Starnberger See. Damit liegen laut Olympia-Befürwortern 90 Prozent der Sportstätten in einem Umkreis von 30 Kilometern. Weiter weg befänden sich der Eiskanal Augsburg für Kanu-Slalom, Bad Wiessee für Mountainbike, Kiel oder Rostock für die Segel-Wettbewerbe sowie Augsburg, Nürnberg, Hoffenheim, Freiburg und Stuttgart für weitere Fußballspiele.
Die Stadt könnte bei einem Zuschlag also auf bestehende Sportstätten von den Olympischen Spielen 1972 zugreifen. Allerdings müssten diese umfassend saniert und nach den aktuellen IOC-Vorgaben umgebaut oder angepasst werden. Einige Hallen würden für die Spiele aufgebaut und später wieder abgebaut werden.
Schwimmen ist geplant in der neuen Event-Arena am Münchner Flughafen, Golf in Eichenried und Freiwasserschwimmen im Starnberger See. Damit liegen laut Olympia-Befürwortern 90 Prozent der Sportstätten in einem Umkreis von 30 Kilometern. Weiter weg befänden sich der Eiskanal Augsburg für Kanu-Slalom, Bad Wiessee für Mountainbike, Kiel oder Rostock für die Segel-Wettbewerbe sowie Augsburg, Nürnberg, Hoffenheim, Freiburg und Stuttgart für weitere Fußballspiele.
Die Stadt könnte bei einem Zuschlag also auf bestehende Sportstätten von den Olympischen Spielen 1972 zugreifen. Allerdings müssten diese umfassend saniert und nach den aktuellen IOC-Vorgaben umgebaut oder angepasst werden. Einige Hallen würden für die Spiele aufgebaut und später wieder abgebaut werden.
Heiner Effern
Warum die Stadt für eine Olympia-Bewerbung werben durfte
Wer der Typ "Wählen auf den letzten Drücker" ist, der wird in seinen noch nicht geöffneten Wahlunterlagen nicht nur die üblichen Schreiben finden, die man von Abstimmungen kennt. Diesmal sind auch die Papiere für die Briefwahl drin, die automatisch versandt wurden. Und darüber hinaus liegt ein Flyer der Stadt bei, um den es im Vorfeld mächtig Ärger gegeben hat.
Diese Broschüre preist reichlich undifferenziert die Vorteile einer Olympia-Bewerbung. Viele Wählerinnen und Wähler, besonders aber die Olympiagegner, hat dieses Vorgehen der Stadt verstört oder erzürnt. Doch das Verwaltungsgericht München und die Regierung von Oberbayern, die beide zu einer Kontrolle veranlasst wurden, erklärten die einseitige Werbung für rechtlich in Ordnung.
Bei der Olympia-Abstimmung handelt es sich nämlich um einen sogenannten Ratsentscheid, mit dem der Stadtrat einen eigenen Beschluss von den Bürgern bestätigten lassen will. Im Gegensatz zu einem Bürgerentscheid, bei dem meist eine oder mehrere Interessengruppen dem Stadtrat eine Entscheidung aufzwingen wollen, gibt es in einem Ratsentscheid keine definierten Gegner-Parteien oder Gruppen. Deshalb ist der Stadtrat auch nicht verpflichtet, im Sinne der Ausgewogenheit Argumente für und gegen die Bewerbung beizulegen. Er darf also einseitig für seinen Beschluss werben.
Joachim Mölter
Sorge bei FC Teutonia um Sportplatz: "Die ärgsten Befürchtungen sind immer noch da“
Auf dem Sportplatz des FC Teutonia herrscht der übliche Spielbetrieb für einen Sonntagnachmittag: Auf dem neuen Kunstrasen kickt die zweite Mannschaft in der A-Klasse gegen die Dritt-Vertretung der DJK Pasing. Im ursprünglichen Bewerbungskonzept der Stadt war das Gelände für olympische Trendsportarten eingeplant, das hatte Existenzängste bei dem Klub mit seinen 860 Mitgliedern geschürt.
Rechtzeitig vor einer Vereinsversammlung am vorigen Dienstag versuchte OB Dieter Reiter die Befürchtungen zu zerstreuen. In einem offenen Brief versicherte er, die Stadt wolle alles daran setzen, dass der FC Teutonia im Fall der Fälle auch während Olympia bleiben und seinen Trainings- und Spielbetrieb auf dem gewohnten Gelände abhalten könne. Für die Trendsportarten brachte er das benachbarte Bundeswehr-Gelände als Alternative ins Gespräch.
Bei den Vereinsmitgliedern habe das Schreiben des OB „erst mal für Erleichterung gesorgt“, sagt Vereinsvorstand Klaus Neuner am Sonntag: „Aber die ärgsten Befürchtungen sind immer noch da.“ Sein Stellvertreter Volker Schay berichtet, „es gab trotzdem schon noch differenzierte Stimmen“. Und die Skepsis sei bei vielen geblieben.
Schay war am Mittwoch auch in der BR-Sendung „Jetzt red i“ zu Gast, hinter den Kulissen hatte er Gelegenheit, mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu sprechen. Und der habe gezweifelt, dass die Bundeswehr ihre Fläche für Olympia hergebe. Immerhin habe sich Herrmann aber auch nicht vorstellen können, dass der FC Teutonia vertrieben werde, so Schay. Demnach wird die Stadt das Konzept, das den Münchnerinnen und Münchnern zur Abstimmung am Sonntag vorgelegt wurde, wohl noch mal grundlegend überarbeiten müssen. Sofern das Votum positiv ausfällt.
Isabel Bernstein
Promis und Sportler werben für ein Ja - Gegner blockieren Straße für eine "Olympic Lane"
In den letzten Tagen vor dem Bürgerentscheid haben beide Seiten nochmal intensiv versucht, für ihre Positionen zu werben. Die Olympia-Befürworter konnten dabei neben Politikern auf zahlreiche Prominente und Sportler zählen. So machten etwa die Fußballer und die Basketballer des FC Bayern München sowie der TSV 1860 München am vergangenen Wochenende noch einmal Werbung für "OlympiJA". Unterstützung gab es auch vom Bundestrainer der deutschen Fußballmänner, Julian Nagelsmann: "Olympische Spiele sind etwas Herausragendes. Das wäre für unser Land toll und für München toll." Der frühere Weltklasse-Skirennfahrer Felix Neureuther sprach von einer "enorme Motivation", die eine derartige Veranstaltung auslösen könnte, "das macht was mit der Gesellschaft, macht was mit den Kindern". Der langjährige FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß, der 1972 in München selbst Olympiateilnehmer in der deutschen Fußball-Auswahl war, hofft auf "Aufbruch in diesem Land".
Die Gegner der Olympia-Bewerbung blockierten dagegen am Dienstag kurzfristig eine Spur auf der Ludwigstraße, um zu zeigen, was die vom Internationalen Olympischen Komitee geforderten "Olympic Lanes" für Athleten, Funktionäre und sonstige Offizielle für Auswirkungen auf die Stadt hätten. Denn als Gastgeberin müsste München dafür Sorge tragen, dass diese Personengruppen nicht im Straßenverkehr stecken bleiben, also freie Fahrt zu den Sportstätten haben. Dass Athleten und Funktionäre, wie von der Stadt angedacht, auf "Olympic Lanes auf Schienen" ausweichen, also etwa auf den S-Bahn-Ringschluss im Münchner Norden und die Verlängerung der U4 Richtung Messestadt, glaubt von den Kritikern keiner: „Als ob IOC-Funktionäre mit Tram und Rad unterwegs wären. Das glaubt doch kein Mensch“, sagt etwa Geert Schindewolf vom Verkehrsclub Deutschland in München.
Die Gegner der Olympia-Bewerbung blockierten dagegen am Dienstag kurzfristig eine Spur auf der Ludwigstraße, um zu zeigen, was die vom Internationalen Olympischen Komitee geforderten "Olympic Lanes" für Athleten, Funktionäre und sonstige Offizielle für Auswirkungen auf die Stadt hätten. Denn als Gastgeberin müsste München dafür Sorge tragen, dass diese Personengruppen nicht im Straßenverkehr stecken bleiben, also freie Fahrt zu den Sportstätten haben. Dass Athleten und Funktionäre, wie von der Stadt angedacht, auf "Olympic Lanes auf Schienen" ausweichen, also etwa auf den S-Bahn-Ringschluss im Münchner Norden und die Verlängerung der U4 Richtung Messestadt, glaubt von den Kritikern keiner: „Als ob IOC-Funktionäre mit Tram und Rad unterwegs wären. Das glaubt doch kein Mensch“, sagt etwa Geert Schindewolf vom Verkehrsclub Deutschland in München.
Protest mit Masken: Olympia-Gegner machen klar, dass sie von Olympischen Spielen in München nichts halten und wen sie für mögliche Probleme verantwortlich machen. Matthias Balk/dpa
Mit einem großen Plakat mit der Aufschrift "Olympia in Deutschland" werben die Befürworter für die Spiele. Malin Wunderlich/dpa
Isabel Bernstein
Die Kostenfrage - der große Streitpunkt
Wie teuer kämen die Olympischen Spiele für München - und würden sich die Investitionen auch lohnen, wären sie also nachhaltig? Das ist der entscheidende Punkt, mit dem sowohl Befürworter als auch Gegner der Olympischen Spiele für ihren Standpunkt zu werben versuchen.
Um diese Fragen zu beantworten, hat die Stadt eine Studie in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kommt: Rund 21 Milliarden Euro müssten für Olympia allein in München investiert werden. Verkehrsprojekte würden dabei den größten Anteil ausmachen, allein für die Realisierung der U9 (vier Milliarden Euro), den Tram-Ausbau (drei bis sechs Milliarden Euro) sowie die Verlängerung der U4 (1,2 Milliarden Euro) wären hohe Summen fällig. Alles Projekte, die über Olympia hinaus der Bevölkerung zugute kämen, argumentieren die Befürworter.
Doch auf der Kostenseite stehen auch immense Summen etwa für temporäre Bauten. Allein die drei Hallen und Stadien auf dem Olympiagelände, die eigens für die Spiele gebaut werden müssten, schlagen mit 310 Millionen Euro zu Buche, derselbe Betrag wird nochmals für weitere temporäre Hallen auf der Theresienwiese und auf dem Messegelände fällig.
Welche Maßnahmen wie viel kosten würden und welche für den Sport teils unbequemen Vorschläge Wissenschaftler der Politik machen, damit die Sommerspiele ein Erfolg werden könnten, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Um diese Fragen zu beantworten, hat die Stadt eine Studie in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kommt: Rund 21 Milliarden Euro müssten für Olympia allein in München investiert werden. Verkehrsprojekte würden dabei den größten Anteil ausmachen, allein für die Realisierung der U9 (vier Milliarden Euro), den Tram-Ausbau (drei bis sechs Milliarden Euro) sowie die Verlängerung der U4 (1,2 Milliarden Euro) wären hohe Summen fällig. Alles Projekte, die über Olympia hinaus der Bevölkerung zugute kämen, argumentieren die Befürworter.
Doch auf der Kostenseite stehen auch immense Summen etwa für temporäre Bauten. Allein die drei Hallen und Stadien auf dem Olympiagelände, die eigens für die Spiele gebaut werden müssten, schlagen mit 310 Millionen Euro zu Buche, derselbe Betrag wird nochmals für weitere temporäre Hallen auf der Theresienwiese und auf dem Messegelände fällig.
Welche Maßnahmen wie viel kosten würden und welche für den Sport teils unbequemen Vorschläge Wissenschaftler der Politik machen, damit die Sommerspiele ein Erfolg werden könnten, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Kathrin Aldenhoff
Hohe Wahlbeteiligung: Bürgerentscheid ist rechtsgültig
Mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten zur möglichen Olympia-Bewerbung Münchens haben ihre Entscheidung per Briefwahl getroffen. Das sagte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats gut zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale. Damit steht fest, dass das nötige Quorum erreicht wird. Ein Bürgerentscheid erlangt nämlich nur dann Rechtskraft, wenn sich mindestens zehn Prozent aller stimmberechtigten Münchner für ein Ja oder ein Nein ausgesprochen haben.
Bei einer sicheren Wahlbeteiligung von mehr als zwanzig Prozent ist garantiert, dass jede der beiden Seiten mit einer Mehrheit das Quorum erfüllen würde. Da die Zahl der Briefwähler schon am Vormittag diese Grenze um mehr als zehn Prozent übertroffen hat, gibt es keine Zweifel an der Rechtskraft des Entscheids. Jetzt geht es nur noch darum, wer am Ende gewinnt.
Die große Zahl der Briefwähler war gewünscht und auch erwartet worden. Erstmals in einem Bürgerentscheid hatte das Wahlamt an alle Wahlberechtigten unaufgefordert die Unterlagen für die Briefwahl versandt. „Es ist dann sehr einfach, wenn man die Unterlagen schon zu Hause hat“, sagte die KVR-Sprecherin. Die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen lag um 10 Uhr laut Stadt noch bei 0,5 Prozent.
Auf den Stimmzetteln steht eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten: „Sind Sie dafür, dass sich die Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewirbt, die entweder im Jahr 2036, 2040 oder 2044 stattfinden?“ Mögliche Antworten sind „Ja“ oder „Nein“.
Rekord bei abgegebenen Stimmen in einem Referendum wahrscheinlich
Der Bürgerentscheid über olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 wird in Bezug auf die Wahlbeteiligung aller Wahrscheinlichkeit nach der erfolgreichste in München jemals werden. Bisher konnte die Stadtgesellschaft neun Mal über einen konkreten Sachverhalt abstimmen. Die meisten Wählerinnen und Wähler machten bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2001 ihr Kreuz auf dem Abstimmungszettel. Damals beteiligten sich 37,5 Prozent der Wahlberechtigten bei der Frage, ob für die WM 2006 in Fröttmaning ein neues Stadion gebaut werden soll, in dem dann auch der FC Bayern München und der TSV 1860 München spielen sollten. Fast zwei Drittel stimmten damals dafür.
Die schlechteste Beteiligung bei einem Bürgerentscheid erreichte die Abstimmung "Gegen Verschuldung der Stadt" ebenfalls im Jahr 2001. Damals beteiligten sich nur 5,5 Prozent. Obwohl die Mehrheit dafür war, erlangte das Anliegen keine Rechtskraft.
Bei einer sicheren Wahlbeteiligung von mehr als zwanzig Prozent ist garantiert, dass jede der beiden Seiten mit einer Mehrheit das Quorum erfüllen würde. Da die Zahl der Briefwähler schon am Vormittag diese Grenze um mehr als zehn Prozent übertroffen hat, gibt es keine Zweifel an der Rechtskraft des Entscheids. Jetzt geht es nur noch darum, wer am Ende gewinnt.
Die große Zahl der Briefwähler war gewünscht und auch erwartet worden. Erstmals in einem Bürgerentscheid hatte das Wahlamt an alle Wahlberechtigten unaufgefordert die Unterlagen für die Briefwahl versandt. „Es ist dann sehr einfach, wenn man die Unterlagen schon zu Hause hat“, sagte die KVR-Sprecherin. Die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen lag um 10 Uhr laut Stadt noch bei 0,5 Prozent.
Auf den Stimmzetteln steht eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten: „Sind Sie dafür, dass sich die Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewirbt, die entweder im Jahr 2036, 2040 oder 2044 stattfinden?“ Mögliche Antworten sind „Ja“ oder „Nein“.
Rekord bei abgegebenen Stimmen in einem Referendum wahrscheinlich
Der Bürgerentscheid über olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 wird in Bezug auf die Wahlbeteiligung aller Wahrscheinlichkeit nach der erfolgreichste in München jemals werden. Bisher konnte die Stadtgesellschaft neun Mal über einen konkreten Sachverhalt abstimmen. Die meisten Wählerinnen und Wähler machten bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2001 ihr Kreuz auf dem Abstimmungszettel. Damals beteiligten sich 37,5 Prozent der Wahlberechtigten bei der Frage, ob für die WM 2006 in Fröttmaning ein neues Stadion gebaut werden soll, in dem dann auch der FC Bayern München und der TSV 1860 München spielen sollten. Fast zwei Drittel stimmten damals dafür.
Die schlechteste Beteiligung bei einem Bürgerentscheid erreichte die Abstimmung "Gegen Verschuldung der Stadt" ebenfalls im Jahr 2001. Damals beteiligten sich nur 5,5 Prozent. Obwohl die Mehrheit dafür war, erlangte das Anliegen keine Rechtskraft.
SZ-Grafik
Martin Moser
Umfrage sieht München bundesweit vorne
Sollten sich die Münchnerinnen und Münchner für eine Olympia-Bewerbung der Stadt aussprechen, gilt es danach, bundesweit als möglicher Austragungsort für die Spiele zu überzeugen. Immerhin gibt es hier drei weitere konkurrierende Bewerber für eine Olympia-Bewerbung aus Deutschland. Doch die Chancen stehen laut einer Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa für München gar nicht mal so schlecht. Demnach sprach sich eine Mehrheit von 48 Prozent für eine deutsche Bewerbung aus, 32 Prozent waren dagegen und 21 Prozent unentschieden. Die meisten Befragten favorisierten München als nationalen Kandidaten (21 Prozent), gefolgt von Rhein-Ruhr (19), Berlin (13) und Hamburg (12).
Isabel Bernstein
Beim vergangenen Olympia-Bürgerentscheid gewannen die Kritiker
Die beiden bisher letzten Bemühungen, Olympia nach München zu holen, scheiterten einmal krachend und einmal knapp. Beide Male ging es, anders als jetzt, allerdings um die Winterspiele. 2018 gab es eine deutliche Niederlage (25 zu 63 Stimmen im IOC) gegen Pyeongchang in Südkorea. 2013 scheiterte eine Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2022 am Veto der Bevölkerung. Bei einer Beteiligung von 28,9 Prozent votierten damals 52,1 Prozent gegen eine Bewerbung. Auch an den anderen geplanten Austragungsorten, in Garmisch-Partenkirchen (51,56 Prozent) und in den Landkreisen Traunstein (59,67 Prozent) und Berchtesgadener Land (54,1 Prozent), ließ sich keine Mehrheit finden.
Ob es diesmal wieder so eng ausgeht? Die Chance darauf, dass zumindest die Wahlbeteiligung höher liegt als beim vergangenen Entscheid, ist durchaus groß, weil die Stadt jedem Wahlberechtigen automatisch die Briefwahlunterlagen zugeschickt hat. Und was die Aussichten auf ein Ja angeht: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Anfang Oktober Menschen befragen lassen. Das Ergebnis, das in einer internen Sitzung des DOSB vorgestellt wurde, wurde publik: 65 Prozent der Befragten stimmten demnach für die Sommerspiele, 31 Prozent dagegen.
Verzerrt eine derartige Umfrage das Endergebnis auf rechtlich fragwürdige Weise? Wie das Kreisverwaltungsreferat sich zu dieser Frage äußert, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Ob es diesmal wieder so eng ausgeht? Die Chance darauf, dass zumindest die Wahlbeteiligung höher liegt als beim vergangenen Entscheid, ist durchaus groß, weil die Stadt jedem Wahlberechtigen automatisch die Briefwahlunterlagen zugeschickt hat. Und was die Aussichten auf ein Ja angeht: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Anfang Oktober Menschen befragen lassen. Das Ergebnis, das in einer internen Sitzung des DOSB vorgestellt wurde, wurde publik: 65 Prozent der Befragten stimmten demnach für die Sommerspiele, 31 Prozent dagegen.
Verzerrt eine derartige Umfrage das Endergebnis auf rechtlich fragwürdige Weise? Wie das Kreisverwaltungsreferat sich zu dieser Frage äußert, lesen Sie hier mit SZ Plus:
Martin Moser
Welche Erfahrungen haben andere Städte mit Olympia gemacht?
Befürworter und Gegner diskutieren seit Wochen, ob es eine gute Idee ist, Olympische Sommerspiele nach München zu holen. Sind sie eine einmalige Chance für die Stadt? Oder am Ende nur teuer und nicht nachhaltig? Vielleicht lohnt ein Blick in andere Städte, die in der Vergangenheit bereits Gastgeber waren, um ein Gefühl für mögliche Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Vier SZ-Korrespondenten berichten, wie es ihren Städten ergangen ist. Von beschwingten Parisern bis zu Drogenkartellen, die über Rio herfielen.
Martin Moser
Welche Rolle das "Quorum" beim Bürgerentscheid spielt
Der Münchner Stadtrat hat sich bereits im Mai mit großer Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung ausgesprochen, will das Großprojekt aber nur mit Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger angehen. Deswegen dürfen die Münchner nun diesen Beschluss in einem sogenannten Ratsentscheid bestätigen - oder auch ablehnen.
Dabei gilt zu beachten: Der Stadtrat wird in seiner Haltung nur bestätigt, wenn die Mehrheit der Wähler dafür ist und die Zahl der Unterstützer mindestens zehn Prozent der etwa 1,1 Millionen Wahlberechtigten beträgt. Diese Mindestgrenze wird Quorum genannt und gilt bei allen Bürgerentscheiden. In diesem Fall sind das dann etwa 110 000 Stimmen, die für eine Bewerbung vorliegen müssen, damit der Entscheid als angenommen gilt.
Dabei gilt zu beachten: Der Stadtrat wird in seiner Haltung nur bestätigt, wenn die Mehrheit der Wähler dafür ist und die Zahl der Unterstützer mindestens zehn Prozent der etwa 1,1 Millionen Wahlberechtigten beträgt. Diese Mindestgrenze wird Quorum genannt und gilt bei allen Bürgerentscheiden. In diesem Fall sind das dann etwa 110 000 Stimmen, die für eine Bewerbung vorliegen müssen, damit der Entscheid als angenommen gilt.
Isabel Bernstein
Damit argumentieren die Gegner des Olympischen Sommerspiele
- Kosten: Das Risiko sei groß, dass sich die Stadt übernehme, so die Gegner, die auf andere Städte wie Montreal 1976 oder Athen 2004 verweisen. Allein die Sanierung der Sportstätten, die darüber hinaus an aktuelle IOC-Vorgaben angepasst werden müssten, sei unkalkulierbar. Auch die Beträge für das Thema Sicherheit könnten sich in den kommenden elf bis neunzehn Jahren vervielfachen.
- Unklarheit über Sportstätten: Werden in den kommenden Jahren neue Sportarten olympisch, hat das Auswirkungen darauf, welche Sportstätten benötigt und voraussichtlich neu gebaut werden müssen - potenzielle Kosten, die freilich noch in keiner Studie zu Buche schlagen können.
- Die Rolle des IOC: Die Kritiker warnen vor Knebelverträgen mit dem IOC und kritisieren Punkte wie die Steuerfreiheit für den IOC-Tross, die Bevorzugung von IOC-Sponsoren oder das Demo-Verbot während Olympia. Auch das intransparente Auswahlverfahren lehnen sie ab.
- Steigende Lebenshaltungskosten: Das Geld, das für Olympia ausgegeben werden muss, müsse anderswo eingespart werden, etwa im Sozial- und Kulturbereich. Der Blick in andere Olympia-Städte wie Paris zeige: Preise etwa im öffentlichen Nahverkehr seien deutlich gestiegen, ebenso die Mieten
- Umweltbedenken: Für Olympia müssen einige Bauten und Sportstätten neu errichtet werden und dafür Bäume gefällt und Boden versiegelt werden. Die Mountainbike-Strecke müsse etwa in die sensible Berglandschaft am Tegernsee gebaut werden.
Die ausführlichen Argumente lesen Sie hier:
Isabel Bernstein
Das sind die Argumente der Olympia-Befürworter
- Nachhaltigkeit: 90 Prozent der Sportstätten liegen in einem Umkreis von 30 Kilometern, so die Befürworter. In vielen Fällen könne man auf bereits bestehende Sportstätten zurückgreifen, allen voran auf den Olympiapark, in dem etwa die Hälfte der Wettkämpfe ausgetragen werden sollen.
- Stadtentwicklung: Olympia soll Gelder bei Bund und Land lockermachen und so ein Booster vor allem für den Wohnungsbau sowie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs werden, etwa für die Verlängerung der U4, eine neue U-Bahnlinie U9 und den S-Bahn-Ringschluss Nord. Auch das Athletendorf soll nach den Spielen dauerhaft Wohnraum bieten.
- Impulse für den Breitensport: Der Olympiapark soll für Skateboard, BMX, 3x3-Basketball, Parkour und Breakdance nach Süden erweitert werden, die Stätten sollen über Olympia hinaus genutzt werden könnten.
- Wirtschaftsförderung: Mehr als 21 Milliarden Euro sind laut einer Studie an Investitionen allein in München nötig. Davon sollen regionale und nationale Unternehmen profitieren.
- Völkerverbindendes Element: der Kerngedanke der Olympischen Spiele, bei denen Athletinnen und Athleten aus vielen verschiedenen Ländern weltweit anreisen. Durch das Nebeneinander von Olympischen und Paralympischen Spielen sollen der Sport und die Inklusion gestärkt werden.
Die ausführlichen Argumente finden Sie hier:
Isabel Bernstein
Die Wahlbüros sind jetzt geöffnet
Es geht los. Die Wahllokale haben nun bis 18 Uhr geöffnet. Sollten Sie Ihre Briefwahlunterlagen bisher nicht abgeschickt haben, können Sie diese noch bis 18 Uhr in einen der sechs Behördenbriefkästen einwerfen oder bei einer der Sonderabgabestellen abgehen - wo sich diese befinden, veröffentlicht die Stadt München auf dieser Seite hier. Die Behördenbriefkästen sind hier zu finden:
- Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München – nahe Fischbrunnen
- Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 19, 80337 München – neben der Treppe zum Eingang A
- Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, 80337 München – Eingang Standesamt
- Bezirksinspektion West, Landsberger Str. 486, 81241 München
- Bezirksinspektion Nord, Hanauer Str. 56, 80992 München
- Bezirksinspektion Ost, Trausnitzerstraße 33, 81671 München
Weitere wichtige Infos zur Abstimmung haben wir hier für Sie zusammengetragen: