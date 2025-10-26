Wo welche Wettkämpfe stattfinden würden und welche Sportstätten es bereits gibt

Zeit, mal einen Blick darauf zu werfen, wo die Wettkämpfe 2036, 2040 oder 2044 überhaupt stattfinden würden, kämen die Spiele nach München.



Etwa die Hälfte fände im Münchner Olympiapark statt: Leichtathletik im Olympiastadion, Geräteturnen und Trampolin in der Olympiahalle, Handball im SAP Garden, Wasserspringen in der Olympiaschwimmhalle, Sportklettern am Olympiaberg, Triathlon im Olympiapark. Für Tischtennis müsste eine neue Halle mit 5000 Zuschauerplätzen an der Stelle des Eisstadions gebaut werden. Für Volleyball (15 000 Plätze) und Bahnradfahren (5000 Plätze) müssten temporäre Halle auf dem Gelände der Zentralen Hochschulsportanlage entstehen, Gleiches gilt für Basketball 5x5 (bis zu 15 000 Zuschauerplätze). Für Basketball 3x3, BMX, Skatepark und Modernen Fünfkampf ist eine Erweiterung des Olympiaparks nach Süden geplant.



Andernorts in München sind geplant: Fechten, Gewichtheben, Rhythmische Sportgymnastik, Taekwondo, Boxen, Judo und Ringen in der Messe München, Kunstschwimmen und Wasserball im Dantebad, Badminton in der Rudi-Sedlmayer-Halle, Beachvolleyball in einem temporären Stadion auf der Theresienwiese, Radfahren (Ziel Straßenrennen und Zeitfahren) am Odeonsplatz, Dressurreiten vor dem Schloss Nymphenburg, Springreiten in Riem, Vielseitigkeitsreiten im Englischen Garten. Des Weiteren: Tennis im MTTC Iphitos, Rugby im Stadion an der Grünwalder Straße, Hockey im Sportpark Unterhaching, Bogenschießen vor Schloss Schleißheim, Kanusport und Rudern in der Regattaanlage Oberschleißheim, Schießen in der Olympia-Schießanlage Garching sowie Fußball in der Allianz Arena.



Schwimmen ist geplant in der neuen Event-Arena am Münchner Flughafen, Golf in Eichenried und Freiwasserschwimmen im Starnberger See. Damit liegen laut Olympia-Befürwortern 90 Prozent der Sportstätten in einem Umkreis von 30 Kilometern. Weiter weg befänden sich der Eiskanal Augsburg für Kanu-Slalom, Bad Wiessee für Mountainbike, Kiel oder Rostock für die Segel-Wettbewerbe sowie Augsburg, Nürnberg, Hoffenheim, Freiburg und Stuttgart für weitere Fußballspiele.



Die Stadt könnte bei einem Zuschlag also auf bestehende Sportstätten von den Olympischen Spielen 1972 zugreifen. Allerdings müssten diese umfassend saniert und nach den aktuellen IOC-Vorgaben umgebaut oder angepasst werden. Einige Hallen würden für die Spiele aufgebaut und später wieder abgebaut werden.