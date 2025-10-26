Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material von Nachrichtenagenturen.
Damit argumentieren die Gegner des Olympischen Sommerspiele
Das sind die Argumente der Olympia-Befürworter
Die Wahlbüros sind jetzt geöffnet
- Kosten: Das Risiko sei groß, dass sich die Stadt übernehme, so die Gegner, die auf andere Städte wie Montreal 1976 oder Athen 2004 verweisen. Allein die Sanierung der Sportstätten, die darüber hinaus an aktuelle IOC-Vorgaben angepasst werden müssten, sei unkalkulierbar. Auch die Beträge für das Thema Sicherheit könnten sich in den kommenden elf bis neunzehn Jahren vervielfachen.
- Unklarheit über Sportstätten: Werden in den kommenden Jahren neue Sportarten olympisch, hat das Auswirkungen darauf, welche Sportstätten benötigt und voraussichtlich neu gebaut werden müssen - potenzielle Kosten, die freilich noch in keiner Studie zu Buche schlagen können.
- Die Rolle des IOC: Die Kritiker warnen vor Knebelverträgen mit dem IOC und kritisieren Punkte wie die Steuerfreiheit für den IOC-Tross, die Bevorzugung von IOC-Sponsoren oder das Demo-Verbot während Olympia. Auch das intransparente Auswahlverfahren lehnen sie ab.
- Steigende Lebenshaltungskosten: Das Geld, das für Olympia ausgegeben werden muss, müsse anderswo eingespart werden, etwa im Sozial- und Kulturbereich. Der Blick in andere Olympia-Städte wie Paris zeige: Preise etwa im öffentlichen Nahverkehr seien deutlich gestiegen, ebenso die Mieten
- Umweltbedenken: Für Olympia müssen einige Bauten und Sportstätten neu errichtet werden und dafür Bäume gefällt und Boden versiegelt werden. Die Mountainbike-Strecke müsse etwa in die sensible Berglandschaft am Tegernsee gebaut werden.
- Nachhaltigkeit: 90 Prozent der Sportstätten liegen in einem Umkreis von 30 Kilometern, so die Befürworter. In vielen Fällen könne man auf bereits bestehende Sportstätten zurückgreifen, allen voran auf den Olympiapark, in dem etwa die Hälfte der Wettkämpfe ausgetragen werden sollen.
- Stadtentwicklung: Olympia soll Gelder bei Bund und Land lockermachen und so ein Booster vor allem für den Wohnungsbau sowie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs werden, etwa für die Verlängerung der U4, eine neue U-Bahnlinie U9 und den S-Bahn-Ringschluss Nord. Auch das Athletendorf soll nach den Spielen dauerhaft Wohnraum bieten.
- Impulse für den Breitensport: Der Olympiapark soll für Skateboard, BMX, 3x3-Basketball, Parkour und Breakdance nach Süden erweitert werden, die Stätten sollen über Olympia hinaus genutzt werden könnten.
- Wirtschaftsförderung: Mehr als 21 Milliarden Euro sind laut einer Studie an Investitionen allein in München nötig. Davon sollen regionale und nationale Unternehmen profitieren.
- Völkerverbindendes Element: der Kerngedanke der Olympischen Spiele, bei denen Athletinnen und Athleten aus vielen verschiedenen Ländern weltweit anreisen. Durch das Nebeneinander von Olympischen und Paralympischen Spielen sollen der Sport und die Inklusion gestärkt werden.
Die Wahlbüros sind jetzt geöffnet
Es geht los. Die Wahllokale haben nun bis 18 Uhr geöffnet. Sollten Sie Ihre Briefwahlunterlagen bisher nicht abgeschickt haben, können Sie diese noch bis 18 Uhr in einen der sechs Behördenbriefkästen einwerfen oder bei einer der Sonderabgabestellen abgehen - wo sich diese befinden, veröffentlicht die Stadt München auf dieser Seite hier. Die Behördenbriefkästen sind hier zu finden:
- Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München – nahe Fischbrunnen
- Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 19, 80337 München – neben der Treppe zum Eingang A
- Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, 80337 München – Eingang Standesamt
- Bezirksinspektion West, Landsberger Str. 486, 81241 München
- Bezirksinspektion Nord, Hanauer Str. 56, 80992 München
- Bezirksinspektion Ost, Trausnitzerstraße 33, 81671 München
München entscheidet: Will die Stadt die Olympischen Spiele oder nicht?
Hallo und herzlich willkommen zum Liveblog. Wir wollen Sie heute an dieser Stelle auf dem Laufenden halten, wie sich die Münchnerinnen und Münchner in Sachen Olympia entscheiden: Soll sich die Stadt für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben? Die bayerische Landeshauptstadt ist einer von vier möglichen deutschen Kandidaten, auch Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr haben beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Olympia-Ambitionen hinterlegt. In München wird die Bevölkerung als Erstes gefragt, auch Hamburg (am 31. Mai 2026) und die Region Rhein-Ruhr (voraussichtlich am 19. April 2026) planen Bürgerentscheide zur Bewerbung. Berlin will auf einen solchen verzichten.