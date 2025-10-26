Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material von Nachrichtenagenturen.
Wichtige Updates
Olympia-Gegner: „Dieses Verfahren war alles andere als fair"
Söder feiert: "Eine geile Geschichte heute"
Bisheriger Rekord bei Wahlbeteiligung in einem Bürgerentscheid gebrochen
Wo welche Wettkämpfe stattfinden würden und welche Sportstätten es bereits gibt
Hohe Wahlbeteiligung: Bürgerentscheid ist rechtsgültig
David Costanzo
München trainiert für Olympia - das vorläufige Endergebnis ist da
Gut drei Stunden nach Schließung der Wahllokale liegt das vorläufige Endergebnis des Münchner Olympia-Entscheids vor: Die Befürworter gewinnen klar mit 66,4 Prozent, entsprechend erreichen die Gegner nur 33,6 Prozent.
Klare Verhältnisse herrschen auch in allen 25 Münchner Stadtbezirken. Dort erreicht die Zustimmung einer Bewerbung überall mindestens 61,7 Prozent, dieses Ergebnis gab es in Sendling. Die meisten Olympia-Befürworter leben im Stadtbezirk Allach-Untermenzing im Münchner Norden, dort wurden 71,7 Prozent erzielt.
Die Wahlbeteiligung liegt bei 42,0 Prozent - ein neuer Rekord für Bürgerentscheide in München.
Martin Moser
Dieter Reiter: „Sehr gespannt auf die Reaktionen aus den Mitbewerberstädten“
Gut ein Drittel der Stimmen sind ausgezählt. Mehr als 60 Prozent hätten für die Olympia-Bewerbung gestimmt, teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in einer Pressekonferenz mit. "Das ist ein guter Tag für München“, sagte Reiter. Der Chef des bayerischen Landessportverbandes, Jörg Ammon, sprach von einem „Traumergebnis“.
Ob es tatsächlich zu zweiten Olympischen Spielen in München nach 1972 kommt, bleibt offen. Die Befürworter wollten mit einem möglichst guten Ergebnis ein Signal auch an die anderen deutschen Interessenten Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr senden. Die Rechnung lautete: je höher die Zustimmung, desto größer Münchens Chancen im internen Wettstreit. „Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen aus den Mitbewerberstädten“, sagte Reiter.
Noch ist allerdings nur eine erste Hürde auf dem Weg zu den Spielen genommen: Der Deutsche Olympische Sportbund will sich voraussichtlich im Herbst 2026 auf den Kandidaten festlegen, mit dem er sich um den Zuschlag des Internationalen Olympisches Komitees bewirbt, das die Spiele letztendlich vergibt.
Martin Hammer
David Costanzo
So wählte Ihr Stadtviertel
Hier sind die Ergebnisse für alle 25 Münchner Stadtbezirke: Die meisten Fans einer Olympiabewerbung leben in der Innenstadt - und am nordwestlichen Münchner Stadtrand. In Allach-Untermenzing gab es eine Zustimmung von 71,7 Prozent.
Die meisten Gegner einer Bewerbung für Sommerspiele wohnen im Stadtteil Sendling. Doch auch dort bilden sie mit 38,3 Prozent eine klare Minderheit, die Zustimmung liegt bei 61,7 Prozent. Auf unserer Karte erfahren Sie alle Ergebnisse für Münchens Stadtviertel:
Heiner Effern
Slalom-Olympiasiegerin Hilde Gerg: "Ein brutales Zeichen"
Wenn sich an einem Abend alles um den Sport dreht und olympische Euphorie zu spüren ist, dann ist eine Goldmedaillen-Gewinnerin natürlich gefragt. Slalom-Olympiasiegerin Hilde Gerg steht auf der Bühne im Haus des Sports und ratscht mit Stanislaus von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. "Ein brutales Zeichen" sei das deutliche Ergebnis, sagt sie. Sie hofft nun auf eine Aufbruchstimmung nicht nur in München, sondern in die ganze Region hinaus bis ins Oberland und ihre Heimat im Berchtesgadener Land. "Wir können es, und wir trauen es uns zu."
Ein Großereignis wie Olympische Spiele würde die Menschen positiv motivieren, sagt Gerg. Stadt und Region müssten sich für ihre Entwicklung die Frage stellen: "Was kann ich optimieren?" Sportstätten, überall schnelles Internet, neuer Wohnraum, die Kinder und auch die Enkelkinder könnten von Sommerspielen profitieren, sagt die Olympiasiegerin.
Gerg hat die Kampagne in den sozialen Medien unterstützt und würde das auch weiter gerne tun. "Man steht in der Verantwortung, wenn man die Möglichkeit hat, gehört zu werden", sagt sie. Olympia sei für eine Sportlerin etwas einzigartiges. Man treffe die Athleten aus den anderen Disziplinen, es kämen nur die Besten aus der ganzen Welt, man vertrete sein Land. "Man hat das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein."
Der Kanute Sideris Tasiadis und Olympiasiegerin Hilde Gerg jubeln über das klare Ergebnis. Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Anna Hoben
Reaktionen aus der Münchner Stadtpolitik: "Fast schon historisch"
Jubelschreie hat es nicht gegeben, als die ersten Ergebnisse verkündet wurden - aber große Freude und viele Umarmungen. Seit dem Nachmittag sei er mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Kontakt gewesen, sagt OB Dieter Reiter (SPD). Dessen Prognose sei "noch defensiver" gewesen als seine eigene. Nun habe man "das beste Ergebnis jemals bei einem Bürgerentscheid". Es sei ein "gutes Gefühl, sagen zu können, wir machen Politik für die Mehrheit".
Auch Grünen-Stadtrat Beppo Brem sagt, das Ergebnis sei viel deutlicher, als er es erwartet hatte. Die "stille Mehrheit" habe entschieden. "Ich bin happy." Damit könne man gut in den Bewerbungsprozess gehen. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl sagt: "Ich freu' mich total." Vor allem darüber, dass "das Miesepetrige von einer großen Mehrheit nicht goutiert wird".
Michael Asbeck vom Sportreferat hat für die Stadt mit seinem Team das Konzept verfasst und die Kampagne organisiert. Wie sich der vorläufige Erfolg anfühle? "Fragen Sie mich morgen noch mal." So ganz scheint Asbeck es noch nicht fassen zu können. Aber dann sagt er doch noch etwas: So ein Bürgervotum wie an diesem Tag, das sei schon "völlig ungewöhnlich". Es handle sich international um das erste Referendum für Olympische Sommerspiele, das gewonnen wurde; "fast schon historisch" sei das.
Olympia-Brezn für die Kameras: Dieter Reite rund Verena Dietl freuen sich über das Ergebnis des Bürgerentscheids. . Robert Haas
Joachim Mölter
Olympia-Gegner: „Dieses Verfahren war alles andere als fair"
Bei den Olympia-Gegnern wird das Ergebnis immer noch intensiv diskutiert. Landtags-Vizepräsident Ludwig Hartmann führt die „Dauerbeschallung“ der Pro-Seite in den vergangenen Wochen an. An allen Trambahn- und U-Bahnhaltestellen habe er Werbeplakate für die Bewerbung gesehen. „Dabei dürfen Parteien da gar nicht werben“, sagte er angesichts der von der Stadtratsmehrheit getragenen Kampagne.
Stefan Jagel ergänzte: „Wir respektieren selbstverständlich das Votum, müssen aber feststellen: Dieses Verfahren war alles andere als fair. Die Pro-Seite und die Stadtspitze haben massiv getrickst – mit Werbekampagnen auf öffentlichen Flächen und finanziert mit öffentlichen Mitteln, sogar auf dem angeblich unpolitischen Oktoberfest.“
„Leider recht deutlich“ sei die Niederlage des NOlympia-Bündnisses ausgefallen, resümierte Tobias Ruff, der Chef der ÖDP-Fraktion im Stadtrat. „Aber wir wollen ja Bürgerentscheide, dann müssen wir das Ergebnis auch akzeptieren und es sportlich nehmen.“ Er glaube ja nicht, dass München am Ende den Zuschlag für eine Olympia-Ausrichtung bekommt, „trotzdem kostet uns das jetzt erstmal Geld.“ Auch er kündigte an, die weiteren Schritte kritisch zu begleiten.
Heiner Effern
Söder feiert: "Eine geile Geschichte heute"
In der Arena des Sports des BLSV, an diesem Abend des Bürgerentscheids das sportliche Zentrum Bayerns, überschlagen sich die Ereignisse. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich auf der Bühne noch gar nicht ausgefreut, als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Saal betritt. Es geht für Söder gleich direkt auf die Bühne, wo er seine Stimmungslage in ein paar kurzen Worten zusammenfasst: "eine geile Geschichte heute". Vorher bläst er aber noch erleichtert und demonstrativ ins Mikrofon, um seiner Erleichterung Ausdruck zu verleihen. "Es scheint alles sicher zu sein", sagt er. "Ein ganz starkes Signal", sei das Ergebnis des Bürgerentscheids. "Jetzt starten wir durch, jetzt ziehen wir ein."
Der Ministerpräsident ist bester Laune, er bedankt sich nicht nur bei der Stadt und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), sondern sogar bei den Münchner Rathaus-Grünen, die die Bewerbung unterstützen. Nicht nur die wohl mehr als 60 Prozent Zustimmung seien wichtig, sondern die gleichzeitig hohe Wahlbeteiligung. Das Ergebnis sei ein Ausdruck von "Sympathie und Lebensfreude". Wenn München olympische und paralympische Sommerspiele ausrichte und danach das Oktoberfest, könnten Besucher zwei tolle Monate in München verbringen. „Das ist für die ganze Region überragend, aber auch für den ganzen Sport.“
Bei den Sportstätten liege München mit weitem Abstand vor allen anderen deutschen Bewerbern, so Söder. "Wir können es, wir wollen es, wir sind wirtschaftlich das stärkste Land, das sicherste und wir können nachhaltige Spiele anbieten. Bei uns müssen keine neuen Prunktempel gebaut werden, wir werden aber manches aufhübschen.“
Martin Moser
Blitzanalyse: Was das Ja zur Olympiabewerbung bedeutet
Von vorne weg das nationale Bewerberfeld kontrollieren: Das war von Anfang an der Plan der Initiatoren der Münchner Olympiabewerbung. Mit dem klaren Ja beim Bürgerentscheid werden die Konkurrenten Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr nun abgehängt. Eine erste Einschätzung, wie das Olympia-Ja nun zu bewerten ist, von München-Ressortleiter René Hofmann (SZ Plus):
Joachim Mölter
Olympia-Gegner: „In der Deutlichkeit hatten wir das nicht erwartet“
Als OB Reiter den Sieg der Olympia-Befürworter im BR verkündet, versteinern die Gesichter der Gegner im Griechischen Haus. „In der Deutlichkeit hatten wir das nicht erwartet“, gibt Stefan Jagel zu, der Fraktionschef der Linken im Stadtrat. Der Grünen-Politiker Ludwig Hartmann spricht von einem Kampf David gegen Goliath angesichts der rund zwei Millionen Euro teuren Pro-Kampagne der Stadt. Die ehrenamtlich tätigen Gegner hätten gerade mal ein Prozent dieser finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung gehabt. „Als Demokraten akzeptieren wir das Ergebnis natürlich“, sagte Hartmann. Gleichzeitig kündigte er an: „Wir werden genau beobachten, ob die Versprechen aus der Bewerbung so umgesetzt werden.“ Auch Jagel versprach: „Wir werden genau hinschauen, wofür das Geld ausgegeben wird und wie die Versprechen umgesetzt werden.“
Enttäuschung bei den Olympia-Gegner bei ihrer Wahlparty im Westend. . Paul Dittmann
Heiner Effern
Kein Halten mehr im Haus des Sports
Laute Jubelrufe, Klatschen, Arme nach oben. Als die Nachricht eintrifft, dass Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) einen Zwischenstand von 62 Prozent verkündet hat, gibt es im Haus des Sports kein Halten mehr. In der ersten Reihe jubelt Slalom-Olympiasiegerin Hilde Gerg, auf der Bühne steht BLSV-Chef Ammon neben dem gerade eingetroffenen Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Es war anstrengend und kein Selbstläufer", sagt er in einer ersten Reaktion. "In einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung" hätte man es geschafft, die Vorteile einer Bewerbung zu vermitteln.
In der Stunde des Erfolgs warnt Herrmann vor Überheblichkeit. Es gebe keinen Grund, auf die Konkurrenten herabzublicken. "Wir haben unser Konzept und reden nicht über Konkurrenten." Einer Forderung nach einem vorzeitigen Ende des deutschlandweiten Wettbewerbs um Sommerspiele erteilt er eine deutliche Absage.
Die Olympia-Befürworter feiern das Ergebnis. . Catherina Hess
Anna Hoben
Reiter bewertet Entscheidung, Wahlunterlagen gleich mitzuschicken, als positiv
Die hohe Wahlbeteiligung zeige, dass es die "richtige Entscheidung war, die Wahlunterlagen gleich mitzuverschicken", hat OB Dieter Reiter gegen 18.30 Uhr im KVR gesagt. Man müsse darüber nachdenken, was man daraus für künftige Wahlen lernen könne. Er habe das in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern auch oft so wahrgenommen: dass sie schon abstimmen würden, wenn es einfacher wäre. In wenigen Minuten wird Reiter für ein Statement vor der Presse erwartet.
Anna Hoben
OB Reiter im KVR angekommen: "In einer halben Stunde wissen wir mehr"
Im Kreisverwaltungsreferat ist Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eingetroffen. Ob er ein Gefühl habe, was den Ausgang der Abstimmung betrifft? Er habe "subjektiv" eher mit Menschen gesprochen, die für Olympia in München seien, sagt Reiter, in Turnschuhen und sportlicher Kapuzenjacke. "In einer halben Stunde wissen wir mehr." Auch Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) repräsentiert die Stadtspitze. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl ist da sowie Stadträte verschiedener Fraktionen und Sportreferent Florian Kraus (Grüne). Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller (Grüne) wagt als Prognose nur dies: "Dass wir gegen 19 Uhr ein Ergebnis haben." Es liegt eine Spannung in der Luft, es herrscht Wahlabend-Stimmung. Ein bisschen wie ein Warmlaufen für die Kommunalwahl im März 2026. Nur dass der Wahlzettel dann etwas umfangreicher sein wird.
Heiner Effern
Bei den Olympia-Befürwortern steht der Prosecco schon kalt
In der Arena treffen sich die organisierten Sportler in München zur Wahlparty. Allerdings nicht in der großen draußen in Fröttmaning, sondern in der BLSV-Arena am Georg-Brauchle-Ring im Haus des Sports. So heißt hier der große Saal, in dem schon die mit festlichen weißen Überwurf dekorierten Stehtische bereitstehen. Die letzten Teilchen fürs Buffet treffen pünktlich um 17.30 Uhr ein. Der Prosecco für die Jubelfeier liegt schon bereit, auf Eis gekühlt. Die Lautsprecher haben den letzten Test bestanden, um Punkt 18 Uhr setzt die Musik ein.
Der Chef des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), Jörg Ammon, empfängt die Gäste im Saal. Dass er als oberster Repräsentant des organisierten Sports im Freistaat zum Bürgerentscheid eine Party veranstaltet, war für ihn gar keine Frage. "Das ist ein Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen. Wir hatten so viele fleißige Helferinnen und Helfer", sagt er. Gemeinsam werden sie die einlaufenden Ergebnisse verfolgen. "Die Emotionen müssen schließlich raus", sagt Ammon.
Die hohe Wahlbeteiligung stimmen ihn und die eintreffenden Festbesucher zuversichtlich. "Ich habe ein gutes Gefühl und hoffe, die Münchnerinnen und Münchner sagen Ja." Auch zwei olympische Sportler sind zum Daumendrücken und dem erhofften gemeinsamen Jubel angekündigt: der dreifache Olympia-Teilnehmer Sideris Tasiadis, der eine Bronze- und eine Silber-Medaille im Einer-Canadier gewinnen konnte, und der Bob-Anschieber Tobias Schneider, ebenfalls Olympia-Teilnehmer. Nicht zuletzt wird noch Sport-Bürgemeisterin Verena Dietl (SPD) erwartet. Möglichst, um dann gemeinsam zu feiern.
Joachim Mölter
Spannung bei den Olympia-Gegnern
Fünf vor Sechs: Im Westend trifft der Grünen-Politiker Ludwig Hartmann ein, der Landtags-Vizepräsident ist der prominenteste Vertreter der Olympia-Kritiker. Bislang hat der Linken-Stadtrat Stefan Jagel das Lager der Gegner allein repräsentiert; er hat im Westend quasi ein Heimspiel. Der ansonsten als Stadtteiltreff genutzte Raum füllt sich, die Spannung steigt. Mit den ersten Ergebnissen wird aber erst gegen 19 Uhr gerechnet. Um die Zeit zu überbrücken, bauen die "NOlympier" ein kleines Buffet auf.
Tobias Ruff, Fraktionschef der ÖDP im Stadtrat, erscheint kurz nach 18 Uhr. Den Werbeplakaten seiner Partei entsprechend hat er sich als Münchner Kindl verkleidet und drei Medaillen umgehängt – Gold, Silber, Bronze. „Mal sehen, welche ich nachher in die Kamera halte“, sagt er lächelnd und wedelt optimistisch schon mal mit der goldenen Plakette. Die gibt es in der Regel für den Sieger eines Wettkampfs.
Tobias Ruff, Fraktionschef der ÖDP im Stadtrat, erscheint als Münchner Kindl verkleidet. Paul Dittmann
Das "NOlympia-Bündnis" bei der Wahlparty. Paul Dittmann