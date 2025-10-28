Söder feiert: "Eine geile Geschichte heute"

In der Arena des Sports des BLSV, an diesem Abend des Bürgerentscheids das sportliche Zentrum Bayerns, überschlagen sich die Ereignisse. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich auf der Bühne noch gar nicht ausgefreut, als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Saal betritt. Es geht für Söder gleich direkt auf die Bühne, wo er seine Stimmungslage in ein paar kurzen Worten zusammenfasst: "eine geile Geschichte heute". Vorher bläst er aber noch erleichtert und demonstrativ ins Mikrofon, um seiner Erleichterung Ausdruck zu verleihen. "Es scheint alles sicher zu sein", sagt er. "Ein ganz starkes Signal", sei das Ergebnis des Bürgerentscheids. "Jetzt starten wir durch, jetzt ziehen wir ein."



Der Ministerpräsident ist bester Laune, er bedankt sich nicht nur bei der Stadt und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), sondern sogar bei den Münchner Rathaus-Grünen, die die Bewerbung unterstützen. Nicht nur die wohl mehr als 60 Prozent Zustimmung seien wichtig, sondern die gleichzeitig hohe Wahlbeteiligung. Das Ergebnis sei ein Ausdruck von "Sympathie und Lebensfreude". Wenn München olympische und paralympische Sommerspiele ausrichte und danach das Oktoberfest, könnten Besucher zwei tolle Monate in München verbringen. „Das ist für die ganze Region überragend, aber auch für den ganzen Sport.“

Bei den Sportstätten liege München mit weitem Abstand vor allen anderen deutschen Bewerbern, so Söder. "Wir können es, wir wollen es, wir sind wirtschaftlich das stärkste Land, das sicherste und wir können nachhaltige Spiele anbieten. Bei uns müssen keine neuen Prunktempel gebaut werden, wir werden aber manches aufhübschen.“





