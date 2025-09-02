Die Pro-Olympia-Kampagne setzt auf Sportler, Trachten und Emotionen. Bei den sachlichen Argumenten schlingern Ministerpräsident Söder und OB Reiter aber ganz schön.

Wenn Felix Loch während seiner Rodel-Karriere in den Eiskanälen dieser Welt so rumgeeiert wäre wie am Dienstag im Münchner Olympiastadion, hätte er es nie zu etwas gebracht, geschweige denn zu den drei Olympiasiegen und 14 WM-Titeln, die er sein Eigen nennt. Als Loch sich aber nun auf sprachliches Terrain begab und zu erklären versuchte, was eine von ihm mitgebrachte Trachten-Kollektion mit einer Münchner Olympia-Bewerbung zu tun hat, schlitterte und schlingerte er ganz schön hin und her.