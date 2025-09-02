Wenn Felix Loch während seiner Rodel-Karriere in den Eiskanälen dieser Welt so rumgeeiert wäre wie am Dienstag im Münchner Olympiastadion, hätte er es nie zu etwas gebracht, geschweige denn zu den drei Olympiasiegen und 14 WM-Titeln, die er sein Eigen nennt. Als Loch sich aber nun auf sprachliches Terrain begab und zu erklären versuchte, was eine von ihm mitgebrachte Trachten-Kollektion mit einer Münchner Olympia-Bewerbung zu tun hat, schlitterte und schlingerte er ganz schön hin und her.
MeinungBewerbung für Olympische Spiele:So wird es schwer, Münchnerinnen und Münchner von Olympia zu überzeugen
Kommentar von Joachim Mölter
Lesezeit: 2 Min.
Die Pro-Olympia-Kampagne setzt auf Sportler, Trachten und Emotionen. Bei den sachlichen Argumenten schlingern Ministerpräsident Söder und OB Reiter aber ganz schön.
Architektur:Das Münchner Olympiastadion – die unvollendete Schönheit
Das Zeltdach ist weltberühmt, hat aber einen Makel: Seit 53 Jahren sitzt fast die Hälfte der Zuschauer im Regen. Dabei war der Bau eines Ostdachs einst beschlossene Sache – und trotzdem wurde daraus nichts. Die Chronik eines vergessenen Projekts.
Lesen Sie mehr zum Thema