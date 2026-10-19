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MeinungMünchens OlympiabewerbungDrei Jahreszahlen sind Fluch und Segen zugleich

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Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Schon eine Vorschau? Die olympischen Ringe als Skulptur vor dem Olympiaturm.
Schon eine Vorschau? Die olympischen Ringe als Skulptur vor dem Olympiaturm.
Foto: Felix Hörhager/dpa

Über viele Jahre hinweg könnte die Stadt mit großer Unterstützung durch Bund und Land rechnen. Einerseits. Denn die Unklarheit birgt auch Gefahren.

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Grundsätzlich wirkt die Idee mit der Drei-in-eins-Bewerbung um Olympische Sommerspiele sehr pfiffig. Ein nationaler Vorentscheid gleich für drei mögliche Termine (2036, 2040 und 2044), das erspart weitere zermürbende nationale Verfahren und ist für ein an internationale Niederlagen bestens gewöhntes Bewerbervolk angemessen. Doch so eine Bewerbung ohne feste Jahreszahl hat auch ihre Tücken, sie kann für die Kandidatin bei genauerem Hinsehen Fluch und Segen zugleich sein.

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Von Joachim Mölter

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