Zum Schluss ein Regenbogen: Die Olympischen Spiele in München 1972 sind vorbei.

Als die Spiele in München enden, erscheint am Himmel ein künstlicher Regenbogen. Der ARD-Kommentator spricht einen Satz, der im Gedächtnis bleibt. Der historische Liveblog zu Olympia 1972 in der Nachlese.