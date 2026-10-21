Zum Hauptinhalt springen

Olympische Spiele 2036, 2040 oder 204420 Millionen Euro, damit München bei der Olympiabewerbung glänzt

Lesezeit: 4 Min.

Seit knapp einem Monat ist München offiziell die deutsche Bewerberstadt für die Austragung von Olympischen Spielen, im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Hier die gläserne Zeltkonstruktion des Olympiastadions, das für die Spiele 1972 gebaut wurde.
Seit knapp einem Monat ist München offiziell die deutsche Bewerberstadt für die Austragung von Olympischen Spielen, im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Hier die gläserne Zeltkonstruktion des Olympiastadions, das für die Spiele 1972 gebaut wurde.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und  Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder.

Von Anna Hoben und Joachim Mölter

SZ bei Google bevorzugen

Wenige Stunden, nachdem der Stadtrat im Rathaus am Marienplatz die nächsten Schritte der Olympia-Bewerbung beschlossen hat, steht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwochnachmittag auf der Brücke über den Olympiasee unterhalb des Stadions im Olympiapark. Dort absolviert er einen Termin zum Thema Geothermie mit Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne), spricht dabei auch kurz über mögliche Olympische Spiele in München und sagt pauschal „jede Unterstützung der Bundesregierung“ zu. „Wir unterstützen das“, so Klingbeil. „Wir wollen, dass das gelingt.“

Zur SZ-Startseite

Olympiabewerbung
:So Olympia-fit ist München

Bei seiner Kandidatur für Olympische Spiele kann München unter anderem auf das Erbe von 1972 zurückgreifen. Doch manche Spielstätten müssen moderniert, andere völlig neu gebaut werden. Eine Übersicht.

SZ PlusVon René Hofmann und Joachim Mölter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite