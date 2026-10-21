Wenige Stunden, nachdem der Stadtrat im Rathaus am Marienplatz die nächsten Schritte der Olympia-Bewerbung beschlossen hat, steht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwochnachmittag auf der Brücke über den Olympiasee unterhalb des Stadions im Olympiapark. Dort absolviert er einen Termin zum Thema Geothermie mit Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne), spricht dabei auch kurz über mögliche Olympische Spiele in München und sagt pauschal „jede Unterstützung der Bundesregierung“ zu. „Wir unterstützen das“, so Klingbeil. „Wir wollen, dass das gelingt.“
Olympische Spiele 2036, 2040 oder 204420 Millionen Euro, damit München bei der Olympiabewerbung glänzt
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Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder.
Von Anna Hoben und Joachim Mölter
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