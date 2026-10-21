Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder.

Seit knapp einem Monat ist München offiziell die deutsche Bewerberstadt für die Austragung von Olympischen Spielen, im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Hier die gläserne Zeltkonstruktion des Olympiastadions, das für die Spiele 1972 gebaut wurde.

Wenige Stunden, nachdem der Stadtrat im Rathaus am Marienplatz die nächsten Schritte der Olympia-Bewerbung beschlossen hat, steht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwochnachmittag auf der Brücke über den Olympiasee unterhalb des Stadions im Olympiapark. Dort absolviert er einen Termin zum Thema Geothermie mit Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne), spricht dabei auch kurz über mögliche Olympische Spiele in München und sagt pauschal „jede Unterstützung der Bundesregierung“ zu. „Wir unterstützen das“, so Klingbeil. „Wir wollen, dass das gelingt.“