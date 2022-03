Günter Zahn, Schlussläufer der Fackelstafette, grüßt 1972 in München die im Stadion aufmarschierten Sportlerinnen und Sportler, nachdem er das Olympische Feuer entzündet hat. Auch an diesen Moment soll das "Erzählcafé" erinnern.

Das Attentat, die Entzündung des Feuers, eine Fahne: Was ist den Münchnerinnen und Münchnern heute, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen, noch präsent? In einem "Erzählcafé" sucht das Stadtmuseum nach Erinnerungen und Andenken an die Olympischen Spiele 1972.

Von Jakob Wetzel, München

"Die Olympischen Spiele haben mein Leben geprägt", sagt Wilfried Ebser. "So etwas wird man nie vergessen." 50 Jahre ist es her, dass der heute 81-Jährige als Soldat zu den Spielen in München abkommandiert gewesen ist. In der Sprache der Bundeswehr habe das damals "UdOZ" geheißen, "Unterstützung des Olympischen Zeremoniells", sagt Ebser.