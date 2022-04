An die Olympischen Sommerspiele 1972 wird in diesem Jahr vielfach erinnert - nicht nur durch die Stadt München. Auch das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigt jetzt, was es zu den Jahrhundert-Spielen im Inventar führt und macht alle Olympiaplakate im Bestand online zugänglich. Insgesamt umfasst die Sammlung 90 Plakate, welche die Olympischen Spiele von 1964 in Tokio bis 1972 behandeln, wobei der Schwerpunkt auf den Heimspielen in München liegt. Die Plakate zeigen die wegweisende Bildsprache, die sich am Motto der "heiteren Spiele" orientierte, mit dem München bewusst von den Erinnerungen an die Nazi-Spiele 1936 in Berlin weggerückt werden sollte: modern, offen, freundlich-farbig.

Bei den Olympiaplakaten gibt es verschiedene Serien: Plakate zu olympischen Einzeldisziplinen, Kunstplakate namhafter Künstler und Werbeplakate für das kulturelle und kirchliche Begleitprogramm. Diese offiziellen Plakatserien entstanden im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees als Veranstalter, das auch die Nutzungsrechte verwaltet. Einsehbar ist das Angebot im Internet unter www.gda.bayern.de/aktuelles/olympiaplakate-plakatsammlung-bayerisches-hauptstaatsarchiv.

Detailansicht öffnen Die Protagonisten im Mittelpunkt, aber kein einzelner Held: Die Plakate feierten das Ereignis als Ganzes. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

Detailansicht öffnen Dynamik ohne jegliche martialische Anklänge: Selbst bei Motiven, die für kämpferische Sportarten warben - wie hier das Fechten -, glückte dies. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

Detailansicht öffnen Zahlreiche namhafte Künstler waren eingeladen, ihre Sicht auf die Spiele in Plakate zu fassen. Hier das Motiv, das Friedensreich Hundertwasser gestaltete. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

Detailansicht öffnen Auch der schottische Maler Alan Davie, einer der bedeutenden Vertreter der Abstrakten Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg, folgte der Einladung des Internationalen Olympischen Komitees. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

Detailansicht öffnen Ein Dackel als Maskottchen für den größten sportlichen Wettstreit? Doch, das gab es. Olympia-Waldi wurde Kult - auch ihm war ein Plakat gewidmet. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

Detailansicht öffnen Die kirchlichen Dienste waren in die Sommerspiele ebenfalls eingebunden - wie dieses Plakat belegt. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)