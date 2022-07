Vom Dorf zur Stadt in nur vier Jahren

Grundsteinlegung: Von 1969 an verwandeln Bauarbeiter ein brachliegendes Gelände im Münchner Norden in ein zukunftsträchtiges Ensemble.

Die Spiele wurden 1972 zum Turbolader für Münchens Stadtentwicklung. Auch weil nicht genug Zeit für die Planung von Bewährtem blieb, gab es bei der Olympia-Architektur so viele Innovationen. So entstanden Räume, die heute noch in die Zukunft weisen.