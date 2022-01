An was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie an die Olympischen Spiele vor 50 Jahren denken? Schreiben Sie uns!

Im Sommer steht ein besonderes Jubiläum an: Dann wird es ein halbes Jahrhundert her sein, dass die Olympischen Sommerspiele in München stattfanden. Die Spiele haben viele Spuren hinterlassen und viele Erinnerungen geprägt.

An was denken Sie, wenn Sie "Olympia 1972" hören? Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit uns teilen möchten, was Ihnen von damals geblieben ist, dann schicken Sie uns dies gerne. Per Mail an: muenchen-online@sz.de; Betreff "Olympia". Oder per Post an: Süddeutsche Zeitung, Ressort München/Region/Bayern, Hultschiner Str. 8, 81677 München.