Was ist schon privat? Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden, hier 2023 bei einer Spendengala, redet viel und gerne über alles.

Oliver Pocher und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden nehmen live in München zwei Folgen ihres Podcasts auf.

Von Paul Schäufele

Vielleicht am reinsten tritt seine Qualität in dieser Minute zutage: Wenn der Teaser für die neue Folge seines Podcasts gesprochen werden soll. Hier kondensiert Oliver Pocher sechzig Minuten Geschwätz zu vier prägnanten Sätzen. Das tut er ohne Vorbereitung, aber auch ohne Haspler, in einem Atemzug.