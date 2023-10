Es sind angeblich nicht die schönsten Erinnerungen, die der Angeklagte Kaya L. an die Beziehung zu seiner früheren Freundin hat. Der 21-jährige Küchenhelfer aus Olching und die 15-jährige Nuri Z. ( beide Namen geändert ) aus München lernten sich im November 2020 über ein soziales Netzwerk im Internet kennen. Anfangs sei die Beziehung "in Ordnung" gewesen, "dann eher nicht so gut", es habe "einfach nicht zusammengepasst", findet Kaya L. rückblickend. Zuletzt sei es immer öfter zu "Streitereien und Diskussionen" zwischen seiner Freundin und ihm gekommen. Doch laut Staatsanwaltschaft ist noch viel mehr vorgefallen: Nun steht der 21-Jährige vor der Jugendkammer am Landgericht München II. Der Vorwurf der Ermittler: Er soll die minderjährige Nuri Z. dreimal vergewaltigt und mehrfach geschlagen haben.

Als Kaya L. von zwei Justizwachtmeistern in den Sitzungssaal geführt wird, ist er bestens gelaunt. Dunkler Anzug, weißes Hemd, offener Kragen. Der 21-Jährige lächelt seinen Angehörigen im Zuschauerraum zu und begrüßt sie. Kaya L.s Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Schröger, gibt eine Erklärung für seinen Mandanten ab. Sie ist sehr kurz: "Die Vorwürfe bezüglich der sexuellen Übergriffe und der Vergewaltigungen werden bestritten", so der Anwalt. Es habe nur "einvernehmlichen Sex" mit der 15-Jährigen gegeben, entweder bei Treffen in Olching oder in München. Die Körperverletzungen allerdings - Kaya L. soll Nuri Z. bei Streitigkeiten mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben - würden eingeräumt. Kaya L. spricht in seiner Vernehmung von "Klatschen", die er der 15-Jährigen versetzt habe.

Bevor L. selbst zu den Vorwürfen Stellung nimmt, kommt es auf Anregung des Verteidigers zu einem Rechtsgespräch zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Anwalt des 21-Jährigen fordert entweder die Außervollzugsetzung oder die Aufhebung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten. Die Vergewaltigungsvorwürfe seien inzwischen "zusammengeschrumpft", behauptet er. Richter Martin Hofmann, sagt, "vor dem Hintergrund des Akteninhalts" sei dieser Antrag zu erwarten gewesen. Das heißt, offenbar gibt es Zweifel an den Aussagen des mutmaßlichen Opfers. Denn selbst der Vertreter der Staatsanwaltschaft stellt es in das Ermessen des Gerichts, ihn zumindest außer Vollzug zu setzen. Kaya L. würde dann sofort aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das Gericht aber will vorerst nicht darüber entscheiden.

Die 15-Jährige aus München wird am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Doch zuvor schilderte Kaya L., was angeblich geschah. Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe hätten nicht stattgefunden, versichert er nochmals. "Klatschen" habe er Nuri Z. gegeben, ja. "Das tut mir leid", so L. Ob er sie mit einem Messer bedroht habe, will Richter Hofmann wissen. "Ich kann nur sagen, dass ich kein Messer besitze", versichert der Küchenhelfer. Ob er Nuri Z. bei einer Auseinandersetzung mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe eines Autos gestoßen habe? Nein, lautet auch hier die Antwort. "Wenn ich etwas getan habe, dann sage ich, dass ich etwas getan habe", betont Kaya L. Der Prozess wird fortgesetzt.