Von Heiner Effern

Der Saal des Löwenbräukellers verrät schon, dass hier einer nah dran sein will an den Menschen. Dass er nicht von oben herab von der Bühne sprechen möchte, sondern mittendrin sein. Die Stühle sind dafür angeordnet wie in einer Arena, von allen vier Seiten laufen sie auf ein freies Rechteck in der Mitte zu: die Spielfläche des Kanzlers. Als Olaf Scholz (SPD) schließlich am Samstag kurz vor 19 Uhr den Saal betritt, wird das kräftig mit Licht und Ton inszeniert. Nicht so bombastisch, wie sich ein Markus Söder präsentieren würde, aber doch ziemlich sportlich.