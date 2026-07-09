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Wiesnwirt Michael F. Schottenhamel über den Zelte-Streit„So eine Unsicherheit gab es noch nie“

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Das Oktoberfest soll in diesem Jahr zum 191. Mal stattfinden und am 19. September beginnen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten auf der Theresienwiese.
Das Oktoberfest soll in diesem Jahr zum 191. Mal stattfinden und am 19. September beginnen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten auf der Theresienwiese. Peter Kneffel/dpa

Droht das Ende einer jahrhundertealten Tradition? Michael F. Schottenhamel über den juristischen Streit um das Zelt seiner Familie, den Wiesn-Aufbau und die öffentliche Wahrnehmung des Oktoberfests.

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Die Familie Schottenhamel schenkt seit 1867 auf dem Oktoberfest Bier aus. In diesem Jahr musste sie um ihr Geschäft bangen, weil ein Konkurrent, der Wirt Alexander Egger, gegen das Vergabeverfahren der Stadt klagt. Neben dem Zelt der Paulaner-Brauerei hat er auch das der Familie Schottenhamel ins Visier genommen. Am 18. Juni entschied das Bayerische Oberste Landesgericht, dass diese ihr Zelt trotz des anhängigen Verfahrens aufbauen darf. „So eine Unsicherheit gab es noch nie“, sagt Michael F. Schottenhamel, der das Zelt, in dem am 19. September das große Anzapfen geplant ist, mit seinem Sohn Konstantin und seinem Cousin Christian betreibt.

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