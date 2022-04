Am 17. September startet München in das 187. Oktoberfest - es bleibt noch ausreichend Zeit, das Wiesnwissen aufzufrischen.

Von René Hofmann und Laura Kaufmann

A wie Anzapfen

Der Anstich des ersten Bierfasses eröffnet das Oktoberfest. Dieser findet im Schottenhamel-Festzelt statt. Als Erster schlug dort 1950 Thomas Wimmer (SPD) zu. Die Gepflogenheit, dass der Ministerpräsident die erste Mass erhält, führte Franz Josef Strauß (CSU) 1980 ein. Anzapfrekordhalter mit 20 Einsätzen ist Christian Ude (SPD). Wenn der Schlegel sitzt, hat der Ausruf -> "O'zapft is!" zu erfolgen!

B wie Bummel

Ein Wiesnbummel ist eine schöne Sache - wenn der Himmel blau und die Wiesn - wie unter der Woche tagsüber - nicht zu voll ist. Das Wochenende eignet sich dagegen weniger zum Bummeln, da droht eher Wiesngequetsche.

C wie Chef

Die Wiesn hat auch einen Chef: Das ist qua Amt der Wirtschaftsreferent der Landeshauptstadt. Aktuell: Clemens Baumgärtner (CSU). Dieter Reiter (SPD) hatte das Amt vor seiner Zeit als Oberbürgermeister auch schon einmal inne.

D wie Dirndlschürze

Wo die Schleife gebunden ist, zeigt traditionell den Beziehungsstatus an. Rechts bedeutet Vergeben, links Single. Vorne bedeutete früher Jungfrau, hinten Witwe. Inzwischen aber nicht mehr zeitgemäß.

E wie Einzug

Der Einzug der Wiesnwirte gehört zu den Traditionen am ersten Wiesntag.

F wie Fanatiker

Gibt es, zählt seine Fehltage statt die der Anwesenheit.

G wie Geisterbahn

Vielen nicht bewusst, aber tatsächlich so: Auf der Wiesn gibt es nicht nur Bierzelte, sondern auch Fahrgeschäfte. Einer der Klassiker: die Geisterbahnen. Nicht unbedingt für Kinder geeignet, aber ansonsten recht beliebt, weil a) fahrbar auch mit einem gewissen Alkoholpegel, ohne -> kasig zu werden, b) geeignet für -> Obandlversuche.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

H wie Hater

Gibt es, ebenso wie die -> Fanatiker, selbst in München. Finden die Wiesn ein prolliges Massenbesäufnis.

I wie Igitt

Was in die vielen Besucher (2019: 6,3 Mio) reingeht (2019: 7,3 Mio Liter Bier), muss irgendwann auch wieder raus. Das führt zu Igitt-Situationen. Diese werden von den -> Hatern gerne angeführt.

J wie Jodeln

Nicht wichtig, um sich auf der Wiesn zu behaupten.

K wie kasig

Bairisch für "blass um die Nase". Wenn dieser Zustand bei einem Wiesngänger zu beobachten ist, dann Vorsicht! Es droht Gefahr für einen -> I-Moment.

L wie Looping

Fahrgeschäfte, die sich überschlagen. Vor dem Festzeltbesuch eine gute Idee. Danach eine nicht so gute (siehe K und I).

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

M wie Mass

Oktoberfest-typischer Glashumpen mit einem Liter Fassungsvermögen zum Genuss des speziell gebrauten Bieres. Phonetisch ursprünglich angelehnt an das auf das beliebte Getränk bezogene Hohlmaß, inzwischen in der Schriftform aber länger schon mit Doppel-s etabliert. Eselsbrücke: Mass, wie das Fass, aus dem sie kommt.

N wie Noagerl

Reste in den Masskrügen, erst zu sehen, wenn man diese neigt (in "Noagerl" steckt das Wort "verneigen"). Noagerlzuzler: jemand, der anderer Leute Bier austrinkt.

O wie Obandln

Bairisch für Flirten. Leicht auf der Wiesn. Aber Achtung: Nein (bairisch: Naaaa!) heißt Nein. Grobe Orientierungshilfe für die Obandlbereitschaft -> die Dirndlschürze.

P wie Prominente

Die Wiesn ist auch bei bekannten Menschen beliebt. Fast-prominente Menschen, die wirklich prominent werden wollen, nutzen sie ebenfalls gerne als Bühne. Zuletzt aber machte ein wirklich Prominenter Schlagzeilen, weil er nicht kam: Ex-US-Präsident Barack Obama war 2019 zur Oktoberfestzeit zwar in der Stadt, erschien aber nicht auf der Wiesn. Offizielle Begründung: Der Secret Service riet von einem Besuch ab.

Q wie Quadratlatschen

Die Wege zwischen den Zelten sind zwar asphaltiert, überwiegend geht es aber robust zu. Entsprechend sollte das Schuhwerk gewählt sein.

R wie Reinkommen

Wenn die Zelte voll sind, werden sie geschlossen. Reinkommen ist dann eine Kunst. Manchmal geht über die Seiteneingänge noch etwas. Nett zu den Ordnern zu sein, schadet nie. Wer alleine unterwegs ist, hat große Vorteile.

S wie Schankschluss

Um 22.30 Uhr hört in den meisten großen Zelten die Kapelle auf, der Biernachschub versiegt und die Feiernden werden langsam Richtung Ausgang dirigiert. Länger ausgeschenkt werden darf im Weinzelt oder in der Käfer-Schänke. Dort stellt sich meist aber das -> R-Problem.

T wie Tisch

An einen Tisch zu kommen, ist nicht ganz einfach. Aber es braucht eigentlich auch keinen eigenen. Einfach irgendwo dazu setzen! Die Wiesn lebt von der zufälligen Geselligkeit. Was nicht erlaubt ist: Auf den Tischen tanzen.

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

U wie U-Bahn

Für Menschen, die nicht zu Fuß oder mit dem Rad zur Festwiese kommen können, der beste Weg, um mitten hineinzugelangen. Am zentralsten gelegen: die Station Theresienwiese, die U4 und U5 anfahren. Ein -> B, Wiesnbummel lässt sich hier gut starten, oft aber wartet schon ein Wiesngequetsche. Für Auswärtige: Vom Hauptbahnhof lässt es sich zur Wiesn laufen. Keine gute Idee: Mit dem Auto kommen.

V wie Volksfestcharakter

Am ehesten zu finden auf der Oidn Wiesn, einem separaten Teil des Oktoberfestes im Süden der Theresienwiese. Dort werden, gut zu finden, direkt neben dem Riesenrad, historische Fahrgeschäfte aufgebaut. Im Jahr 2010 zum Jubiläum "200 Jahre Oktoberfest" erfunden und eigentlich als einmalige Aktion geplant, wegen des großen Zulaufes seitdem jedoch regelmäßig im Angebot.

W wie Wein

Gibt es tatsächlich auch. Wird in aller Regel in Maßen ausgeschenkt und nicht in -> Mass-Krügen.

X wie X-Beine

Lassen sich unter einem langen Dirndlrock gut verstecken. Lederhosen kaschieren weniger.

Y wie Yangon

Yangon (ehemals Rangun), größte Stadt Myanmars (ehemals Burma). Unter anderem dort gibt es ein Wiesn-Derivat.

Z wie Zauber

Schwer zu beschreiben. Der Oktoberfestzauber muss erlebt werden.