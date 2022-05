Am 17. September heißt es nach zwei Jahren Pause wieder: O'zapft is.

Von 1. Juni an können Münchnerinnen und Münchner in der Stadtinformation im Rathaus ihr Glück versuchen. Wer gewinnt, wird zu Bier und Hendl eingeladen.

Nach zwei Jahren Pause heißt es am 17. September endlich wieder: Ozapft is. Zum Wiesn-Anstich 2022 verlost die Stadt München zehn mal zwei Sitzplätze. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen dann von elf bis 14 Uhr in der Ratsboxe im Schottenhamel-Zelt dabei sein und werden zu Bier und Hendl eingeladen.

Wer sein Glück versuchen will, kann von diesem Mittwoch, 1. Juni, an exklusiv in der Stadtinformation im Rathaus am Marienplatz Teilnahmekarten abholen, ausfüllen und in das dort aufgestellte Bierfass werfen. Mitmachen können alle Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in München, am 15. Juni um 18 Uhr ist Einsendeschluss. Die Stadtinformation ist geöffnet von Montag bis Freitag, zehn bis 18 Uhr, sowie am Samstag, zehn bis 16 Uhr. Die Sieger werden am 19. Juni ausgelost und im Internet auf www.stadtgruendungsfest-muenchen.de veröffentlicht.