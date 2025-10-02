Nach der vorübergehenden Schließung der Wiesn strömen die Besucher auf die Theresienwiese, als wäre nie etwas gewesen. Doch vereinzelt lässt sich beobachten, dass nicht alles so ist wie sonst.

Wenn man es nicht besser wüsste, man könnte denken, es sei ein ganz normaler Wiesn-Tag: Am Eingang hat sich schon lange vor dem offiziellen Einlass eine lange Schlange entlang der Zäune gebildet. Als die Sicherheitskräfte den Weg freigeben, stürmt eine Menschenmasse auf das Gelände, auf der Suche nach den besten Plätzen.