Wenn man es nicht besser wüsste, man könnte denken, es sei ein ganz normaler Wiesn-Tag: Am Eingang hat sich schon lange vor dem offiziellen Einlass eine lange Schlange entlang der Zäune gebildet. Als die Sicherheitskräfte den Weg freigeben, stürmt eine Menschenmasse auf das Gelände, auf der Suche nach den besten Plätzen.
Oktoberfest„Wenn man sich Sorgen macht, bringt's auch nichts“
Nach der vorübergehenden Schließung der Wiesn strömen die Besucher auf die Theresienwiese, als wäre nie etwas gewesen. Doch vereinzelt lässt sich beobachten, dass nicht alles so ist wie sonst.
Von Jacqueline Lang
Bombendrohung gegen Oktoberfest:Die verwaiste Wiesn
Ein brennendes Haus, ein Toter, Sprengfallen – so beginnt ein Tag, der die Stadt München in Atem hält. Wegen einer Drohung muss wenig später auch das größte Volksfest der Welt geräumt werden. Polizisten durchsuchen das Gelände – doch am Abend soll auf der Wiesn schon wieder gefeiert werden.
