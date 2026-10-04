Zunächst einmal muss an dieser Stelle festgehalten werden: Auch Prominente sind nur Menschen. Auch Prominente brauchen mal eine Wiesnpause. Am Donnerstagabend war das der Fall. Zumindest wurde kein einziger von den Boulevard-Spähern mit Kamera entdeckt. Da muss es eine große Erleichterung gewesen sein, am Freitagabend zumindest mal wieder einen Ex-Nationalspieler zu spotten. Gerald Asamoah, bekannt unter anderem dafür, als Spieler bei der WM 2002 gespielt zu haben samt Einsatz im Finale gegen Brasilien, aber auch bei der Heim-WM 2006. Noch bekannter dafür, der Team-DJ beim Sommermärchen gewesen zu sein. Etwa „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo, der kein leichter sein, sondern steinig und schwer werden würde, was für den Weg ins Käferzelt am Freitag sicher nicht zutraf. Höchstens vielleicht für den vom Zelt nach Hause.

Gerhard Berger

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Die Farbe rot steht ihm noch immer, dezent im Karo-Look vertreten. Gerhard Berger, 14 Jahre lang österreichischer Formel-1-Fahrer, unter anderem für Ferrari. Mit seiner Frau Helena war der ehemalige Teamkollege von Ayrton Senna am Freitag in Kufflers Weinzelt. Offenbar liegt ihm auch der Champagner noch immer besonders, das traditionelle Autorennen-Siegesgetränk.

Victoria Gräfin von Faber-Castell und Jean Arnault

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Victoria Gräfin von Faber-Castell und Jean Arnault sind vielleicht für die nach knapp zwei Wochen mutmaßlich ziemlich überarbeiteten Promi-Fotografen der Foto-Coup schlechthin auf dem diesjährigen Oktoberfest. Es gab zwar ähnlich interessante Besuche wie den von Thomas Müller mit seiner neuen Freundin, aber die Fotografen können eben nicht überall sein. Das ist ihnen entgangen. Dafür nun eben diese beiden. Sie, Victoria, die zusammen mit ihren Geschwistern die Hauptanteile des Stift-Imperiums hält, und er, Jean, Sohn des Multimilliardärs Bernard Arnault, im LVMH-Konzern des Vaters für Luxus-Uhren zuständig. Die beiden besuchten das Käferzelt am Samstag, in der die Zeit wie überall auf der Wiesn ja erwiesenermaßen viel schneller vergeht als woanders. Im Mai zeigte sich das Paar laut Gala erstmals zusammen bei den Filmfestspielen Cannes, nun also beim deutschen Pendant, den Bierfestspielen in München.

Karl Theodor zu Guttenberg

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Endlich wieder ein Stammgast. Der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg am Samstag bei Käfer, wo er im vergangenen Jahr mit Partnerin Katherina Reiche, ihres Zeichens aktuelle Wirtschaftsministerin, erstmals zu Besuch war, nachdem die beiden kurz zuvor ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Reiche war am Samstagabend allerdings nicht dabei.

Joachim Hunold

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Eine gelungene Promi-Mischung an einem Oktoberfest-Wochenende braucht immer auch die Zutat Unternehmer. Neben unter anderem Ex-Kicker oder den in diesem Jahr sehr verbreiteten „Sohn von“ respektive „Tochter von“-Besuchen. In diesem Fall komplettiert Joachim Hunold, früherer Chef von Air Berlin, zusammen mit seiner Frau Michaela die Käfer-Gästeliste vom Samstag. Er wirkt zufrieden auf diesem Bild. Vielleicht strahlt aber auch der Fotograf eine so ansteckende Fröhlichkeit aus, nach zwei Abenden ohne Bild-Beute am Samstag endlich wieder was gefangen zu haben.