Kokain ist auf der Wiesn inzwischen überall. Die Polizei konstatiert zur Halbzeit 40 Prozent mehr Drogendelikte als im Vorjahr. Beamte kontrollieren Verdächtige auf dem Freigelände wie in den Wiesnzelten. An einem Ort werden sie besonders oft fündig.

Es gibt eine Wiese auf der Wiesn, bei Einheimischen weniger appetitlich „Kotzhügel“ genannt, und wer einmal an der Grünfläche neben der Bavaria vorbeiflaniert ist, der weiß, warum: Bierleichen in Lederhosen und betrunkene Frauen mit hochgerutschten Dirndln dämmern im Rausch dahin – während andere dort auf den nächsten Kick aus sind. Und der heißt Kokain.