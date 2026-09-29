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OktoberfestWo die Drogenfahnder den Koks-Konsumenten auflauern

Lesezeit: 6 Min.

Manche Wiesnbesucher ziehen sich bei ihrem Besuch auch eine Line Kokain, Konsumenten werden aber zunehmend häufiger gefasst (Symbolbild).
Manche Wiesnbesucher ziehen sich bei ihrem Besuch auch eine Line Kokain, Konsumenten werden aber zunehmend häufiger gefasst (Symbolbild).
Foto: Christoph Hardt/Future Image/Imago

Kokain ist auf der Wiesn inzwischen überall. Die Polizei konstatiert zur Halbzeit 40 Prozent mehr Drogendelikte als im Vorjahr. Beamte kontrollieren Verdächtige auf dem Freigelände wie in den Wiesnzelten. An einem Ort werden sie besonders oft fündig.

Von Susi Wimmer

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Es gibt eine Wiese auf der Wiesn, bei Einheimischen weniger appetitlich „Kotzhügel“ genannt, und wer einmal an der Grünfläche neben der Bavaria vorbeiflaniert ist, der weiß, warum: Bierleichen in Lederhosen und betrunkene Frauen mit hochgerutschten Dirndln dämmern im Rausch dahin – während andere dort auf den nächsten Kick aus sind. Und der heißt Kokain.

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