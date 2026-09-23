Auf der Wiesn gelten eigene Regeln. Auch die SZ-Kritik der drei neuen Wiesn-Zelte bildet hier keine Ausnahme. Die 100 Tage Schonfrist, sonst eiserne Grundregel der Restaurantkritik „Kostprobe“ , konnte den Wirten der Schützenlisl, des Flößerstadls und des Paulaner-Festzelts freilich nicht gewährt werden. Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Qualität der Speisen und Getränke, Service und Atmosphäre wurden von den Testenden ausgiebig unter die Lupe genommen. Auch gut zu wissen: Große Zelte wie das Paulaner haben von Montag bis Freitag von 10 bis 23.30 geöffnet, am Wochenende beginnt der Ausschank jeweils bereits um 9 Uhr. Ausschankschluss ist jeweils schon um 22.30 Uhr. In dem kleinen Zelt Flößerstadl ist immer um 23 Uhr Schluss. Für die Schützenlisl, die sich auf der Oidn Wiesn befindet, gilt: Es geht immer um 10 Uhr los, abends gelten dieselben Zeiten wie für die großen Zelte auf der restlichen Wiesn.

Volkssängerzelt Schützenlisl

Erinnert an einen alpenländischen Stadl und passt sehr gut zum dort angebotenen Musikprogramm: das Volkssängerzelt Schützenlisl. Foto: Florian Peljak

Manchmal kann in einem Wiesn-Zelt alles beim Alten bleiben und sich gleichzeitig vieles verändern. Zum Beispiel bei der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn. Das Volkssängerzelt hat dieses Jahr das Wirtetrio Manfred Kneifel, Michael Bietsch und Florian Fendt übernommen, nachdem der vorherige Wirt Lorenz Stiftl auf der großen Wiesn mit dem Paulaner-Festzelt eines der größten Zelte übernommen hat (siehe unten).

Die „Neuen“ sind allesamt erfahrene Gastronomen respektive Geschäftsleute. Bietsch stammt aus einer Wirtefamilie und war lange Betreiber der historischen Kegelbahn auf der Oidn Wiesn, Fendt und Kneifel sind die Geschäftsführer der „Münchner Suppenküche“, aus deren Suppentopf auch einige Gerichte auf der Wiesn zu finden sind, etwa die Rindssuppe oder das Saure Lüngerl.

Dass ein Volkssängerzelt sich der Tradition verschrieben hat, dürfte selbstverständlich sein. Die Einrichtung des Zeltes, das innen knapp 1400 und draußen 400 Plätze hat, erinnert an einen alpenländischen Stadl und passt sehr gut zum dort angebotenen Musikprogramm. Statt dem ewigen „Hey Baby“ oder „Sweet Caroline“ sind dort echte bayerische und auch österreichische Volksmusik-Klassiker zu hören. Wie schon beim vorigen Wirt hat Traudi Siferlinger das Musikprogramm ausgesucht, bei unserem Besuch speisten wir unter anderem zur Beschallung durch die Kapelle Kaiserschmarrn.

Musik und Ambiente in der Schützenlisl sind gleich geblieben. Nun zu den Neuerungen: Statt Augustiner gibt es nun Hacker-Pschorr-Bier aus dem gekühlten Steinkrug (14,90 die Mass), das in Sachen Süffigkeit dem Vorgänger in nichts nachsteht. Und es gibt eine ausführliche Weinkarte, die für Wiesn-Verhältnisse fair kalkuliert ist. So gönnten wir uns eine Flasche 2023er Bio Silvaner „Alte Rebe“ Spätlese trocken vom Weingut Christ aus Volkach, der mit 59 Euro ein vergleichsweise günstiger und sehr passender Begleiter zum bayerisch-deftigen Menü war.

Auf dem Brotzeitbrettl ist alles drauf, was man erwartet. Foto: Florian Peljak

Das bestand bei uns aus „Lisls Brotzeitbrettl“ (23,50 pro Person), auf dem alles drauf war, was man erwartet – vom Mini-Fleischpflanzerl, über Obazda, ein köstlich zartes Paprika-Wammerl bis hin zu Radi, Gurkerl und Radieserl, alles in hervorragender Qualität, einiges davon bio, was auch den zünftigen Preis erklären mag.

Angeregt durch diesen Appetizer, in Kombination mit „Drunt in da greana Au“ als Hintergrundsound, mussten wir natürlich die bayerischsten alle Bayern-Klassiker probieren: den Schweinsbraten, der mit zwei üppigen Scheiben saftigen Schulterfleischs und einem Knödel ordentlichen Ausmaßes auf den Teller kam und mit 23,50 Euro auch nicht teurer war als in einigen Münchner Restaurants, dafür einwandfrei.

Dazu gab es einen extra Krautsalat für 6,50 Euro, der einen schönen Biss hatte – pfenningguat alles bis dahin. Das halbe Bio-Hendl (19,90) war dagegen vielleicht ein paar Minuten zu lange auf dem Grill, das hätten wir uns saftiger gewünscht. Freilich sind Hendl-Kostproben auf der Wiesn immer eine Momentaufnahme. Schlecht war es nicht, die Haut war immerhin schön resch und nur dezent gesalzen.

Einwandfrei: der üppige Schweinsbraten mit Knödel. Foto: Florian Peljak

Als fleischloses Gericht probierten wir das vegane „Rahmgulasch“ (19,50) vom Bio Bayern-Kürbis mit „Bio-Bayern-Semmelknödel“. Die ohne Ei gemachten Knödel waren zwar etwas härter, als man es von „normalen“ Semmelknödeln kennt, doch ein durchaus schmackhaftes Medium zum Aufnehmen der Soße. Letztere überzeugte mit ihrer leicht süßlich-fruchtigen Kürbisnote, vielleicht hätte etwas mehr Schärfe nicht geschadet. Die Brezen übrigens (7,80 das Stück), ständiger Begleiter des gesamten Menüs, waren okay, mehr aber auch nicht, eher ein bisserl weich.

Unser erster Eindruck kurz nach Wiesn-Start: Auch in der Schützenlisl lässt es sich ordentlich essen, es lohnt sich sicher, auch andere Gerichte auszuprobieren. Der Service wird sich im Laufe des Oktoberfests bestimmt noch besser einspielen, bei unserem Besuch war man sich mit den Zuständigkeiten, wer nun was aufnehmen und/oder bringen soll, noch nicht so ganz sicher. Pep Rooney

Paulaner-Festzelt

Gut voll, gute Stimmung: das Paulaner-Festzelt. Foto: Florian Peljak

Das würde einem am Wochenende sicher nicht passieren: Auf dem Weg zur Mittags-Wiesn im Paulaner-Festzelt werden wir noch vor dem Haupteingang von einem freundlichen Kellner abgefangen. „Braucht’s ihr a Platzerl zum Essen?“, flötet er gut gelaunt und führt uns zu einem freien Tisch im Mittelschiff, wo die Reservierung nicht aufgetaucht ist. Praktisch, so kann der Service ein wenig Umsatz wiedergutmachen und wir müssen auf der Suche nach einem „Platzerl“ nicht lange durch die Gänge irren.

Das Zelt ist unerwartet voll für einen Mittag unter der Woche, die Stimmung bestens. Die Band spielt Abba-Hits und Italo-Schlager und eine immer länger werdende Polonaise zieht durchs Zelt, als die Vorspeise an den Tisch kommt, Rinderbrühe mit Leberknödel (10,80 Euro). Der kleine Leberknödel will in der großen Suppenterrine erst einmal gefunden werden. Er schmeckt intensiv nach Leber, ist aber so hart und trocken, dass man ihn mit dem Löffel kaum geteilt bekommt und gerne wieder ziehen lässt.

Als Mittagsgericht gibt es an diesem Tag Cordon bleu mit Kartoffel-Gurken-Salat für 14,90 Euro. Für Wiesn-Verhältnisse ist das ein fairer Preis, allzu viel sollte man dafür aber nicht erwarten. Das Stück Fleisch ist klein und quadratisch geformt. Am Käse wurde nicht gespart, den Schinken schmeckt man dagegen kaum heraus und auch sonst wurde wenig gewürzt. Der Panade nach zu urteilen, wurde das Cordon bleu außerdem warmgehalten und nicht frisch herausgebacken – es ist außen mehr feucht als knusprig.

Knusprige Haut, gut gewürzt und perfekt gebräunt, das Fleisch saftig und dampfend heiß: Das Hendl hat überzeugt. Foto: Florian Peljak

Der Kartoffel-Gurken-Salat dazu wird lauwarm serviert und schmeckt auch zum halben Hendl (19,90 Euro) gut, das mit Abstand beste Gericht an diesem Tag. Die Haut ist knusprig, gut gewürzt und perfekt gebräunt, das Fleisch darunter saftig und dampfend heiß. An unserem Exemplar ist außerdem so viel Brustfleisch, dass man fast zu zweit davon satt werden könnte.

Da fällt es schwer, vom Hendl abzulassen und zu den vegetarischen „Nudeltascherl“ mit Gemüsefüllung, Tomatensoße und Parmesan (22,90 Euro) überzugehen. Deren Teig und Füllung sind trocken und schmecken nach nichts. Eine ordentliche Tomatensoße hätte das retten können, in diesem Fall hat man es aber mit stückigen Dosentomaten zu tun, die jegliches Gewürz vermissen ließen.

Gut mit kleinen Minuspunkten: die Zwetschgenknödel mit Vanillesoße. Foto: Florian Peljak

Die „handgedrehten“ Zwetschgenknödel mit Vanillesoße (13,50 Euro) können wieder mehr überzeugen. Sie kommen heiß an den Tisch, sind weich und mit reichlich Frucht gefüllt. Dass die Vanillesoße recht süß und dickflüssig ausfällt, ist dank der fein eingekochten Rotwein-Zwetschgen, die oben aufschwimmen, nicht weiter schlimm.

Zu fortgeschrittener Mittagsstunde ist es ratsam, den Blick während des Essens auf dem Teller zu behalten. Sonst kann einem leicht der Appetit vergehen, wenn zum Beispiel am Nebentisch ein Tourist Bier aus seinem Schuh trinkt. Mei, solche kleinen Show-Einlagen im Mittelschiff gehören zum Besuch im Paulaner-Zelt dazu. Von kulinarischem Hochgenuss kann – vom Hendl mal abgesehen – nicht die Rede sein. Dafür wird man vom Publikum bestens unterhalten und vom Service noch besser umsorgt. Toni Ego

Bartls Flößerstadl

Fünf Bands sorgen für Stimmung, eine davon ist „Blas & Band“, die vor allem bayerisch-böhmische Blasmusik spielt. Foto: Florian Peljak

Bartls Flößerstadl ist vielleicht das neueste Zelt auf der Wiesn: neue Wirte, neues Zelt und, na klar, auch neues Menü. Denn auch wenn es bei einer Hühner- und Entenbraterei geblieben ist, die Speisekarte unterscheidet sich doch von der der Münchner Stubn, für die Klaus Bartl, Geschäftspartner Christian Erhardt und ihre beiden Söhne erst im Juli nachgerückt sind.

Dem Zelt selbst – wobei es griabige Almhütte fast noch besser trifft – merkt man das nicht an: Mit nur rund 400 Plätzen wirkt es automatisch gemütlich, das viele Holz, ein bisschen Hopfen und Farn und das wenige Licht, das durch die kleinen Fenster dringt, tun ihr Übriges. Mit Lautstärke sollte man allerdings kein Problem haben: Weil das Zelt so klein ist, sitzt man eigentlich überall direkt vor der Bühne – und die Band gibt auch mittags schon alles.

Was auf der Karte Hendl-Schnitzerl heißt, würde man neudeutsch vermutlich einfach Nuggets nennen. Foto: Florian Peljak

Kira Cassis ist aber nicht da, um viel vom Augustiner-Oktoberfestbier (15,70 Euro) oder, wie der Nachbartisch Espresso- und Pornostar Martini, hübsch serviert in Cocktail-Ständern, zu trinken – sie will vor allem wissen, wie das Essen schmeckt. Und die Karte liest sich vielversprechend: Neben Klassikern wie der halben Ente (45,90 Euro) oder dem halben Hendl (26,90 Euro) stehen auch Eiernudeln mit Entenragout (26,90 Euro) und ein getrüffeltes Knödeltrio (28,90 Euro) auf der Karte. Cassis und ihre Begleitung entscheiden sich zum Start aber erst einmal für die gebratenen Kräutersaitlinge (19,90 Euro) und die Hendl-Schnitzerl (22,90 Euro).

Die Kräutersaitlinge könnten allerdings für Cassis ein wenig krosser sein, der Trüffelgeschmack vom Pesto gerne intensiver. Die Schnitzerl – neudeutsch würde man wohl Chicken Nuggets sagen – sind recht fest, die süß-saure Chilisauce schmeckt wie die, die man vom Asia-Imbiss kennt. Dann lieber schnell zum Hauptgang.

Das Geflügel-Dreierlei mit Enten-, Gänse- und Perlhuhnbrust sowie getrüffelter Wirsing und Rosmarin-Grenaille-Kartöffelchen. Foto: Kira Cassis

Hier entscheidet sich Cassis unter anderem für das Geflügel-Dreierlei (56,90 Euro), um möglichst genau in Augenschein nehmen zu können, was die neue Hühner- und Entenbraterei am Grill so drauf hat: Serviert werden Enten-, Gänse- und Perlhuhnbrust mit Wirsing und Rosmarin-Grenaille-Kartöffelchen. Der Wirsing ist wieder getrüffelt, doch auch wenn die Wirte Trüffel zu mögen scheinen: einmal mehr hätte der Geschmack für Cassis intensiver sein dürfen, zumal es sich ja ohnehin nur um mit Aromastoffen versetztes Öl, keinen echten Trüffel handeln dürfte. Was indes wirklich überzeugt: das knusprige und zugleich saftige Perlhuhn.

Nach Vorspeise und Hauptgang ist Cassis zwar schon recht voll, aber was Süßes geht immer, und so ein Kaiserschmarrn (ab zwei Personen, je 19,90 Euro) ist ja bekanntlich ein guter Gradmesser. Schön angerichtet ist die Mehlspeise jedenfalls – und ausreichend ist die Portion auch. Allein, die gehobelten Mandeln sucht Cassis in ihrem Reindl vergeblich, auch mit Rosinen war die Küche sparsam. Dafür gibt es von der Kritikerin allerdings einen Pluspunkt: Die mag nämlich gar keine Rosinen. Den leichten Crunch, der durchs Karamellisieren entsteht, vermisst sie indes.

Der Kaiserschmarrn ist mit einem Minzblatt und vielen Beeren hübsch angerichtet, beim Test fehlen jedoch die Mandeln, und auch Rosinen findet man in dem Gericht kaum. Foto: Florian Peljak

Alles in allem fehlt der Küche im Flößerstadl damit zumindest nach den ersten Wiesn-Tagen noch der letzte Schliff zum kulinarischen Highlight. Wiederkommen würden Cassis und ihre Begleitung trotzdem: Der Service ist freundlich, die Stimmung ist schon mittags gut, und wer abends schon mal durchs Fenster gelugt hat, weiß: Zu später Stunde geht es hier richtig rund. Dazu gibt’s, wie gesagt, ja auch noch allerbestes Augustiner vom Holzfass und am Straßenverkauf leckere Hotdogs mit Entenbratwurst. Kira Cassis