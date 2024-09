Wenn es so weitergeht, steuert die Wiesn dieses Jahr auf einen neuen Rekord zu. In der ersten Woche strömten nach Einschätzung der Festleitung 3,6 Millionen Gäste auf das Oktoberfest , das sind 200 000 mehr als im vergangenen Jahr. Davon besuchten 206 000 die Oide Wiesn, 2023 waren es 180 000 gewesen. „Mir ham a rechts Massel g’habt“, sagt denn auch Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) in Bezug auf das Wiesnwetter, zu Deutsch: Es war auch Glück dabei. „Wir sind aber nicht auf Rekordjagd.“ Zur Erinnerung: 2023 waren 7,2 Millionen Menschen auf die Wiesn gekommen, mehr als je zuvor.

Wie immer stammen die Gäste aus allen möglichen Ländern, viele aus den USA und aus dem europäischen Ausland. Das schlägt sich auch im Konsum nieder: Die Wirte und Standbetreiber haben bisher zehn Prozent mehr Speisen verkauft als vergangenes Jahr, der Bierkonsum ist um rund sieben bis acht Prozent gestiegen, auch alkoholfreie Getränke seien „sehr gut“ verkauft worden, so Baumgärtner. Genaue Zahlen nennt die Festleitung immer erst am Ende des Oktoberfests.

Am liebsten essen die Besucher nach wie vor bayerische Küche, doch auch das immer größer werdende Angebot an vegetarischen und veganen Speisen sei gleichbleibend gefragt. Das beliebteste fleischlose Essen sind Käsespätzle. Der Konsum hat allerdings auch seine negativen Seiten: Bisher fielen 429 Tonnen Müll an, das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Detailansicht öffnen Die Besucher sind spendierfreudig, die Betreiber von Fahr- wie von Souvenirgeschäften zufrieden. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Auch Luftballons werden eifrig gekauft. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Prächtige Lichtstimmung: die Fahrgeschäfte beim Oktoberfest. (Foto: Leonhard Simon)

Um den Schwarz- und Graumarkt bei den Wiesnreservierungen einzudämmen und Wucherpreise zu verhindern, gibt es seit dem vergangenen Jahr das Portal Oktoberfest-Booking.com, auf dem nicht genutzte Reservierungen zum Originalpreis getauscht oder verkauft werden können. 21 Betriebe nutzen das Online-Portal, bisher seien mehr als 600 Transaktionen abgewickelt worden, doppelt so viele wie 2023.

Die Besucher sind auch abseits von Fahrgeschäften und Bierzelten offenbar recht spendierfreudig: Der Verkauf von Souvenirs laufe gut, so Baumgärtner. Vor allem amerikanische Gäste deckten sich gerne mit Wiesn-T-Shirts ein, Trachtenhüte und Blumen-Haarkränze seien ebenso gefragt, nach wie vor auch der Hendlhut.

Wiesnhit: Fehlanzeige

Bei der Musik in den Zelten zeichnet sich dagegen beim 189. Oktoberfest noch kein eindeutiger Trend ab. Einen Wiesnhit gibt es bisher nicht, obwohl die Bands neben all ihren Klassikern auch „Major Tom“ oder Neuheiten wie „Shake it off“ von Taylor Swift ins Repertoire genommen haben.

Trotz Zunahmen bei Bierkonsum und Besucherzahlen zieht die Polizei eine positive Zwischenbilanz mit deutlich weniger Straftaten, wie Polizeisprecher Andreas Franken zu berichten weiß. Obwohl sie häufiger alarmiert wurden als früher, stellten die Beamten bis Sonntagfrüh nur 317 Straftaten auf dem Gelände fest, 2023 waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 479 gewesen. Bisher gab es noch keine Kapitaldelikte wie Raub oder Totschlag. Die Zahl der Sexualdelikte sei mit 31 angezeigten Fällen leicht rückläufig. Dabei wurde Frauen unter anderem unter den Rock gefilmt, andere wurden begrapscht. Ein Fall, bei dem ein Security-Mitarbeiter eines Zeltes einer Frau unter den Rock griff, zählt als Vergewaltigung.

Detailansicht öffnen Tradition Sonntagmittag am zweiten Wiesnwochenende: Oberbürgermeister Dieter Reiter dirigiert das Platzkonzert der Wiesnwirte. (Foto: Leonhard Simon)

Die Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“, die Opfer sexueller Übergriffe betreut, berichtet von etwas mehr Fällen als im Vorjahr. Damals hatten bis zur Halbzeit 143 Personen Hilfe gesucht. Waren die meisten Frauen früher vor allem in Begleitung von Polizei oder Sanitätern gekommen, suchten heute immer mehr Frauen selbständig den Safe Space im Servicezentrum der Wiesn auf, berichtet Kristina Gottlöber, Sprecherin der Aktion. Es habe sich das Bewusstsein geändert, heute ließen sich die Frauen weniger gefallen als früher.

Im Bereich der Gewaltdelikte verzeichnete die Polizei 84 Körperverletzungen (2023: 130). 31 gelten als gefährliche, darunter acht Masskrug-Schlägereien. Rückläufig ist auch die Zahl der Diebstähle mit 73 Delikten. Als erfolgreich erwies sich der Einsatz von Taschendiebfahndern, der sich offenbar herumgesprochen hat. So meldet die Polizei nur 16 Taschendiebstähle, vergangenes Jahr waren es zur Halbzeit 79 gewesen.

Weniger Anzeigen wegen Drogenbesitzes

Seit der Besitz geringer Mengen Cannabis legal ist, ist die Zahl der Anzeigen zurückgegangen: 15 Menschen wurden angezeigt, einer wegen Handels mit Cannabis, einer wegen Besitzes von mehr als 30 Gramm, 13 Menschen wegen Kiffens auf dem Festgelände.

Insgesamt gab es 59 Anzeigen wegen Drogen, in den meisten Fällen handelte es sich um Verstöße mit Kokain. Bei den Sicherheitskontrollen an den Eingängen wurden in zwei Fällen Messer sichergestellt, in einem Fall Kokain und eine Feinwaage.

Der Sanitätsdienst von der Aicher Ambulanz musste bislang 3026 Patienten versorgen, elf Prozent weniger als im Vorjahr. Zu etwa gleichen Anteilen handelte es sich um Alkoholvergiftungen, Verletzungen, etwa nach Stürzen, sowie um andere Krankheitsbilder, allen voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Tragen-Teams rückten 991-mal aus, der Computertomograf im Servicezentrum wurde 109-mal eingesetzt.

Insgesamt sprechen alle Beteiligten von einer ruhigen und friedlichen ersten Wiesnwoche.