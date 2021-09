Ozapft is: Mittags um halb eins sitzen einige auf der Wiesn, manche haben Bierbänke mitgebracht.

Von Philipp Crone

Beim siebten Schlag wird klar: Hier im Hofbräuhaus stimmt was nicht. Obwohl vieles eigentlich zusammenpasst. Ein Fass Wiesnbier, Zapfzeug und ein Anzapfer, in diesem Fall eine Anzapferin. Es rauscht im Raum, Masskrüge klirren, der Moderator zählt mit und die Kapelle wartet auf ihren Einsatz. Und die Zeit ist auch exakt richtig, Punkt zwölf Uhr am Samstagmittag. Anzapfen zur 188. Wiesn.